Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно називати весняні квіти. А також – які суржикові назви забути.

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Як правильно називати квіти українською

Авраменко наголосив: квіти тішать нас своєю красою, ароматами. Але та краса в'яне, коли її неправильно називають – суржиковими словами.

При цьому він розповів, як правильно українською назвати популярні квіти.