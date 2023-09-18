Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно називати весняні квіти. А також – які суржикові назви забути.
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Як правильно називати квіти українською
Авраменко наголосив: квіти тішать нас своєю красою, ароматами. Але та краса в'яне, коли її неправильно називають – суржиковими словами.
При цьому він розповів, як правильно українською назвати популярні квіти.
Ліс прикрашають не "ландиші", а конвалії. Обабіч доріг жовтіють не "одуванчики", а кульбаби. У дворі нас зустрічає не "сірєнь", а бузок,
– акцентував мовознавець.
Як правильно українською називати "одуванчики" / скриншот відео
Як правильно українською називати "сірень" / скриншот відео