Известный учитель и языковед Александр Авраменко в "Завтраке с 1+1" рассказал, как правильно называть весенние цветы. А также – какие суржиковые названия забыть.
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Как правильно называть цветы на украинском
Авраменко подчеркнул: цветы радуют нас своей красотой, ароматами. Но та красота увядает, когда ее неправильно называют – суржиковыми словами.
При этом он рассказал, как правильно на украинском назвать популярные цветы.
Лес украшают не "ландыши", а "конвалії" (укр.). По обе стороны дорог желтеют не "одуванчики", а "кульбаби" (укр). Во дворе нас встречает не "сирень", а "бузок" (укр.),
– акцентировал языковед.
Как правильно на украинском называть "одуванчики" / скриншот видео
Как правильно на украинском называть "серень" / скриншот видео