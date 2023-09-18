Известный учитель и языковед Александр Авраменко в "Завтраке с 1+1" рассказал, как правильно называть весенние цветы. А также – какие суржиковые названия забыть.

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Как правильно называть цветы на украинском

Авраменко подчеркнул: цветы радуют нас своей красотой, ароматами. Но та красота увядает, когда ее неправильно называют – суржиковыми словами.

При этом он рассказал, как правильно на украинском назвать популярные цветы.