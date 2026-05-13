Квасок чи щавель: як правильно українською називати популярну зелень

Навесні в Україні особливо популярними стають зелений борщ та салати зі щавлем. Водночас багато людей сперечаються, як правильно називати цю рослину українською – "щавель" чи "квасок".

З приходом весни на українських городах з'являється перша вітамінна зелень, без якої неможливо уявити справжній український зелений борщ. Проте під час приготування цієї страви господині часто сперечаються, як правильно називати та наголошувати головний інгредієнт, аби не спотворювати рідну мову.

Щавель чи квасок: мовні норми та правильний наголос

В українській мові офіційною, літературною та загальноприйнятою назвою цієї рослини є щавель (наголос на "е"). Багато людей вважають це слово запозиченням і намагаються повністю замінити його на "квасок". Проте слово щавель зафіксоване в усіх академічних словниках і є абсолютно питомим для нашої мовної традиції. Головна помилка полягає не в самому слові, а в його наголошуванні: під впливом російської мови його часто вимовляють як "щАвель".

Згідно з нормами українського правопису та орфоепії, наголос у цьому слові падає виключно на другий склад – щаве́ль. При відмінюванні наголос також переміщується на закінчення: щавлю́, щавле́м, у щавлі́. Щодо слова квасок (або розмовного квасець), то воно вважається абсолютно законним синонімом та народно-діалектною назвою, яка з'явилася завдяки специфічному смаку листя. Обидва варіанти є правильними, але "щавель" залишається основною назвою в медіа та науці.

Ботанічний портрет: де росте та коли цвіте вітамінна зелень?

Щавель (Rumex) – це рід одно-, дво- та багаторічних трав'янистих рослин, що належать до родини гречкових. В Україні у дикому вигляді та на городах росте близько 25 видів цієї рослини. Найвідомішим серед них є щавель кислий (або звичайний), який активно культивують як цінну городину. Рослина має прямостояче ребристе стебло та продовгуваті списоподібні листки.

Цвіте щавель у травні-червні, випускаючи дрібні червоно-зелені квіти, зібрані у волоті. Рослина надзвичайно невибаглива до умов: вона чудово почувається на вологих луках, лісових галявинах, узбіччях доріг, а також на присадибних ділянках по всій країні. Завдяки своїй стійкості до холодів, щавель проростає одним із перших, допомагаючи людям швидко подолати весняний авітаміноз.

Від зеленого борщу до аптеки: сфери застосування рослини

Головна цінність щавлю полягає в його унікальному хімічному складі. Листя рослини багате на вітаміни А, С, Е, К, органічні кислоти (зокрема щавлеву) та мінерали – залізо, калій і марганець. У кулінарії свіже листя використовують для приготування легендарного зеленого борщу, супів, свіжих салатів, пирогів і навіть соусів. Для того, щоб зберегти корисні властивості на зиму, господині його консервують, засолюють або заморожують.

Окрім кулінарії, щавель знайшов широке застосування в інших сферах:

У медицині та фітотерапії : галенові препарати та відвари з різних частин рослини використовують для покращення травлення, стимуляції роботи печінки та жовчного міхура.

галенові препарати та відвари з різних частин рослини використовують для покращення травлення, стимуляції роботи печінки та жовчного міхура. Використання коренів: наприклад, корінь кінського щавлю (дикорослого виду) має виражені в'яжучі та протизапальні властивості, тому його застосовують при лікуванні колітів та розладів кишківника.

наприклад, корінь кінського щавлю (дикорослого виду) має виражені в'яжучі та протизапальні властивості, тому його застосовують при лікуванні колітів та розладів кишківника. У косметології: екстракти рослини додають до засобів для очищення шкіри та боротьби з пігментацією завдяки високому вмісту антиоксидантів.

Проте лікарі застерігають: через високу концентрацію щавлевої кислоти цей продукт не варто вживати людям, які мають схильність до сечокам'яної хвороби, гастриту чи виразки. Для здорових людей щавель залишається чудовим природним детоксом і смачним символом української весни.

Геть "черьомуху": як правильно називати дерево з дитинства, ягоди якого фарбують руки?

Ще однією рослиною, яка створює проблеми для написання і вимови є черемха. Хоч багато хто й знає цю рослину зовні, однак не знає, як правильно писати та вимовляти її назву.

Слово "черемха" є нормативною українською назвою рослини, а "черьомуха" та "чєрьомуха" належать до суржику.

Черемха використовується в кулінарії та народній медицині, а також як декоративна рослина.

У народній медицині використовували плоди, кору та квіти черемхи. Їм приписували протизапальні та в'яжучі властивості. Однак вживати рослину слід обережно, адже деякі її частини містять речовини, які можуть бути токсичними у великих кількостях.