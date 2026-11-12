У власному "соку" чи "соці": як правильно відмінювати слово "сік"

В українській мові є слова, у написанні яких легко припуститися помилки, особливо коли потрібно змінити їхню форму. А як бути з "соком"?

Як правильно казати й писати "у власному соку" чи "соці" і чому саме так, і яке правило допоможе не плутати ці форми – пояснюємо далі з посиланням на "Горох".

У власному "соку" чи "соці" – як правильно?

У кулінарних рецептах і дописах у соцмережах нерідко можна натрапити на вислів "тушкувати м'ясо у власному соці" або "приготувати вишні у власному соці".

Який варіант правильний / Скриншот відео з Ютубу

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На перший погляд, усе зрозуміло, але в написанні цього словосполучення є помилка.

Щоб розібратися, варто пригадати правило відмінювання іменників.

Іменник "сік" належить до чоловічого роду, другої відміни. У місцевому відмінку однини іменники цієї групи можуть мати закінчення -і (-ї) або -у (-ю). Вибір залежить від значення слова та належності до певної відмінкової групи.

У слові "сік" нормативними є форми місцевого відмінка соку́ та соко́ві. Закінчення -у зберігається, коли йдеться про рідину, яку містить або виділяє певний продукт.

Тому правильно – "у власному соку".

Наприклад:

м'ясо тушкується у власному соку;

овочі консервують у томатному соку;

у лимонному соку є кислота;

фрукти готують у яблучному соку.

Отже, форма "соці" в цьому значенні неправильна. Її не слід плутати з іншими іменниками, які мають закінчення -і в місцевому відмінку.

Що означає "варитися у власному соку"?

"Варитися у власному соку" – цей вислів має як пряме кулінарне значення (спосіб приготування страви), так і переносне. Так говорять про людину або колектив, які замикаються у своєму середовищі, не прагнуть спілкуватися з іншими, обмінюватися досвідом чи дізнаватися про нові погляди.

Наприклад: "Колектив роками варився у власному соку й не хотів переймати нові методи роботи".

Тут слово "сік" також стоїть у місцевому відмінку, тому пишемо саме "соку".

А що означає "бути у самому соку"?

Є в українській мові й інший цікавий фразеологізм – "бути у самому соку". Його вживають, коли говорять про людину в розквіті сил, у найкращому віці, коли вона сповнена енергії, має досвід і добре почувається.

Наприклад:

У свої сорок років він був у самому соку: сповнений сил, планів та енергії.

Вона ще зовсім молода – у самому соку, і попереду в неї багато можливостей.

У цьому вислові також пишемо "соку", а не "соці". Образ походить від уявлення про стиглий плід, наповнений соком: він досяг зрілості, має найкращі властивості. Так само й про людину кажуть, що вона перебуває у розквіті сил.

Близькі за значенням українські вислови – "бути у розквіті сил", "бути у цвіту", "бути в найкращому віці".

І ще один: "набирати соку" – наповнюватися виразним змістом, набувати певного значення, якостей або властивостей. Наприклад: "З роками його розповіді про дитинство набирали соку, обростали новими подробицями й ставали дедалі цікавішими".

Цікаво знати! Чимало українських фразеологізмів виникли завдяки спостереженням за природою та поведінкою тварин. Наприклад, вислів "як з гуски вода" перенесли на людину з влучного спостереження.

Ці вислови нагадують, наскільки образно українська мова використовує слово "сік" не лише в прямому, а й у переносному значенні.

Отже, запам'ятовуємо чотири вислови:

"варитися у власному соку" – замикатися у своєму середовищі;

"бути у самому соку" – перебувати в розквіті сил;

"набирати соку" – набувати подробиць чи змісту;

"тушкувати у власному соку" – готувати продукти в рідині, яку вони самі виділяють.

У всіх цих випадках правильно писати "соку". Закінчення -і у формі "соці" тут недоречне.