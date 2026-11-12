В собственном "соку" или "соці": как правильно склонять слово "сік"

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Как правильно говорить и писать "у власному соку" или "соці" и почему именно так, а также какое правило поможет не путать эти формы – объясняем далее со ссылкой на "Горох".

В собственном "соку" или "соці" – как правильно?

В кулинарных рецептах и постах в соцсетях нередко можно встретить выражение "тушкувати м'ясо у власному соці" или "приготувати вишні у власному соці".

Какой вариант правильный / Скриншот видео с YouTube

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На первый взгляд, все понятно, но в написании этого словосочетания есть ошибка.

Чтобы разобраться, стоит вспомнить правило склонения существительных.

Существительное "сік" относится к мужскому роду, второму склонению. В местном падеже единственного числа существительные этой группы могут иметь окончание -и (-и) или -у (-ю). Выбор зависит от значения слова и принадлежности к определенной падежной группе.

В слове "сік" нормативными являются формы местного падежа соку́ и соко́ві. Окончание -у сохраняется, когда речь идет о жидкости, которую содержит или выделяет определенный продукт.

Поэтому правильно – "у власному соку".

Например:

м'ясо тушкується у власному соку;

овочі консервують у томатному соку;

у лимонному соку є кислота;

фрукти готують у яблучному соку.

Следовательно, форма "соці" в этом значении неправильна. Ее не следует путать с другими существительными, имеющими окончание -і в местном падеже.

Что означает "варитися у власному соку"?

"Варитися у власному соку" – это выражение имеет как прямое кулинарное значение (способ приготовления блюда), так и переносное. Так говорят о человеке или коллективе, которые замыкаются в своей среде, не стремятся общаться с другими, обмениваться опытом или узнавать о новых взглядах.

Например: "Колектив роками варився у власному соку й не хотів переймати нові методи роботи".

Здесь слово "сік" также стоит в местном падеже, поэтому пишем именно "соку".

А что означает "бути у самому соку"?

Есть в украинском языке и другой интересный фразеологизм – "бути у самому соку". Его употребляют, когда говорят о человеке в расцвете сил, в лучшем возрасте, когда он полон энергии, имеет опыт и хорошо себя чувствует.

Например:

У свої сорок років він був у самому соку: сповнений сил, планів та енергії.

Вона ще зовсім молода – у самому соку, і попереду в неї багато можливостей.

В этом выражении также пишем "соку", а не "соці". Образ происходит от представления о спелом плоде, наполненном соком: он достиг зрелости, обладает лучшими свойствами. Точно так же и о человеке говорят, что он находится в расцвете сил.

Близкие по значению украинские выражения – "быть в расцвете сил", "быть в цвету", "быть в лучшем возрасте".

И еще что-то: "набирати соку" – наполняться выразительным содержанием, приобретать определенное значение, качества или свойства. Например: "З роками його розповіді про дитинство набирали соку, обростали новими подробицями й ставали дедалі цікавішими".

Интересно знать! Многие украинские фразеологизмы возникли благодаря наблюдениям за природой и поведением животных. Например, выражение "как с гуся вода" перенесли на человека благодаря меткому наблюдению.

Эти выражения напоминают, насколько образно украинский язык использует слово "сок" не только в прямом, но и в переносном смысле.

Итак, запоминаем три выражения:

"варитися у власному соку" – замыкаться в своей среде;

"бути у самому соку" – находиться в расцвете сил;

"набирати соку" – узнавать подробности или смысл;

"тушкуватися у власному соку" – готовить продукты в жидкости, которую они сами выделяют.

Во всех этих случаях правильно писать "соку". Окончание -и в форме "соці" здесь неуместно.