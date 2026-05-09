Забудьте про "мать" і "мамку": як красиво та правильно звернутися до мами українською

Завтра в Україні відзначатимуть День матері – одне з найтепліших сімейних свят року. Саме тому варто згадати, як красиво та природно українською звертатися до найріднішої людини.

День матері – гарна нагода не лише подякувати найріднішій людині, а й замислитися над словами, якими ми звертаємося до мами щодня, адже у побуті часто можна почути грубі та неприродні для нашої мови форми "мамка" чи "мать". Натомість українська мова має чимало красивих, теплих і питомих звертань, які передають любов, повагу та ніжність.

Як правильно звертатися до мами українською?

Найприроднішими та літературними формами вважаються слова:

мама;

матуся;

мамуся;

ненька;

матінка;

мамця.

Саме такі звертання традиційно використовували в українських родинах і народній творчості. Особливо теплими вважаються слова "матуся" та "мамуся", які часто звучать у піснях, листах і привітаннях.

Слово "ненька" має ще глибший емоційний відтінок. Його нерідко використовують не лише щодо матері, а й як поетичну назву України.

Чому "мамка" і "мать" не радять використовувати?

Мовознавці пояснюють, що слово "мать" є русизмом або стилістично невластивою для сучасної української мови формою. У повсякденному спілкуванні воно звучить різко та неприродно.

Слово "мамка" також не належить до літературних нейтральних звертань. В українській мові воно може мати зневажливий або просторічний відтінок.

Саме тому в офіційному мовленні, привітаннях чи щоденному спілкуванні краще використовувати питомі українські форми.

Які звертання до мами існують в українській традиції?

Українська культура здавна надавала особливого значення образу матері. У народних піснях і віршах маму часто називали "рідна ненька", "матуся", "матінка".

Такі слова передають не лише родинний зв'язок, а й повагу, вдячність та душевне тепло. Саме тому до Дня матері українців закликають частіше говорити своїм мамам теплі слова.

Адже інколи навіть просте "матусю, дякую" може означати значно більше, ніж дорогі подарунки.

Не називайте їх "лодачькі", "красовкі" і "кєди": як красиво говорити про весняне та літнє взуття?

Як правильно називати різне весняне та літнє взуття українською мовою, уникаючи калькування з російської.

Правильні назви взуття включають: взуття замість "обувь", туфлі-човники замість "лодочкі", кеди замість "кєди", босоніжки замість "басаножкі", мокасини замість "макасіни".

Не варто забувати і про домашнє взуття, у його назвах теж роблять помилки. Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що українською правильно називати не "тапочки" – а "капці". І ще одна поширена помилка є у назві "шльопанці".