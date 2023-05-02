Єдиний іспит для вступу на магістратуру: у МОН вже опублікували демонстраційний варіант

Студенти, які мають намір продовжити навчання на магістратурі, повинні скласти ЄВІ – єдиний вступний іспит. Його демонстраційна версія вже з'явилася у відкритому доступі.

Як повідомили в УЦОЯО, єдиний вступний іспит потрібен для більшості магістерських програм. Для того, щоб студенти могли краще підготуватися до важливого екзамену, його демонстраційну версію виклали у відкритий доступ.

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Як виглядатиме тест для вступників на магістратуру

Цього року тест буде складатися з 63 завдань. 30 завдань будуть з іноземної мови, яку обере вступник (англійська, німецька, французька або іспанська), а також 33 завдань тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Як повідомили експерти УЦОЯО, інтерфейс демонстраційного варіанту тесту відрізняється від того, як виглядатиме реальний іспит. Натомість структура, типи завдань та тривалість їх виконання – 120 хвилин – аналогічні з тим, що складатимуть вступники.

Також повідомляється, що вступники самостійно можуть обирати послідовність виконання завдань, змінювати варіант відповіді та повертатися до виконання певного завдання. Після завершення проходження тесту є можливість отримати результат.

Демонстраційний варіант доступний у форматі pdf-файлу, на той випадок, якщо у студентів повільний інтернет або немає можливості просидіти 2 години за комп'ютером. Зареєструватися на тестування для вступу на магістратуру студенти можуть з 8 по 31 травня (включно). Для цього їм потрібно звернутися до приймальної комісії обраного вищого навчального закладу.