Румбарбар, рабарбар чи ревінь: як правильно називати улюблений смаколик весни

Сезон ревеню у розпалі. І ця екзотична рослина має ще кілька чудернацьких назв.

Під яким іменем ви знаєте ревінь, адже у цього весняного смаколика є ще кілька назв, про них розповість 24 Канал.

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Як по-іншому назвати ревінь

У цієї рослини короткий період, коли нею можна поласувати. Та й сама рослина, точніше її стебла, є овочем, хоча, переважно споживаються як фрукт. Мова іде про – ревінь.

Ця рослина має латинську назву – Rheum. А в Україні відома під кількома назвами, які прийшли до нас різних мов.

Ймовірно – ревінь походить з тюркської мови – ravent. Однак, маємо ще кілька назв, що поширились в Україні з Європи.

Існує припущення, що в Європі спочатку його почали культивувати в Стародавній Греції та Римі, а потрапив він з Китаю до території біля Волги.

Тому, грецька назва ревеню – "rhabarbaros" – перекладається як "чужинець з-над Волги". Ця назва перенесла трансформації та в англійській мові звучить як – rhubarb, а в німецькій – rhabarber.

Тож ви можете зустріти назви:

ре́вінь

румбамбар,

рабарба́р,

рамбамбар,

ромбамбар,

румбумбар,

барбар.

Під якою назвою вам відома ця рослина?

Що знаємо про ревінь

Цей уродженець Південно-Східної Азії налічує понад 30 видів. Лише деякі з них культивують як городні, лікарські й декоративні рослини. Але споживаються уже понад 3000 років.

В Україні найбільше вирощують ревінь хвилястий і ревінь чорноморський.

Зовнішньо він може нагадувати вам лопух або буряк: міцне стебло, на якому тримаються велике зелене листя. Листя ревеню містять велику кількість щавлевої кислоти, тому не придатне для вживання, а ласувати можна лише стеблами.

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На смак стебла терпкі й кислі, з ледь помітним посмаком селери. У сирому вигляді багато не подужаєш, тому їх піддають термічній обробці та, зазвичай, готують з цукром або медом, щоб нейтралізувати кислоту – це і компоти, і мармелад, і начинка для пирогів. Смак ревеню гарно поєднується з усіма ягодами – вишнею, малиною, смородиною, журавлиною (вона – не клюква), полуницею.

Користуйтеся сезоном та споживайте з задоволенням!