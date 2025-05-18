Румбарбар, рабарбар чи ревінь: як правильно називати улюблений смаколик весни
- Ревінь в українській мові відомий під різними назвами, такими як румбамбар і рабарбар, і має латинську назву Rheum, що походить з тюркської мови.
- Цей овоч, що нагадує лопух або буряк, має терпкі кислі стебла, які зазвичай вживають з цукром або медом.
- Ревінь поєднують з різними ягодами для приготування компотів, мармеладу та начинки для пирогів.
Сезон ревеню у розпалі. І ця екзотична рослина має ще кілька чудернацьких назв.
Під яким іменем ви знаєте ревінь, адже у цього весняного смаколика є ще кілька назв, про них розповість 24 Канал.
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Як по-іншому назвати ревінь
У цієї рослини короткий період, коли нею можна поласувати. Та й сама рослина, точніше її стебла, є овочем, хоча, переважно споживаються як фрукт. Мова іде про – ревінь.
Ця рослина має латинську назву – Rheum. А в Україні відома під кількома назвами, які прийшли до нас різних мов.
Ймовірно – ревінь походить з тюркської мови – ravent. Однак, маємо ще кілька назв, що поширились в Україні з Європи.
Існує припущення, що в Європі спочатку його почали культивувати в Стародавній Греції та Римі, а потрапив він з Китаю до території біля Волги.
Тому, грецька назва ревеню – "rhabarbaros" – перекладається як "чужинець з-над Волги". Ця назва перенесла трансформації та в англійській мові звучить як – rhubarb, а в німецькій – rhabarber.
Тож ви можете зустріти назви:
- ре́вінь
- румбамбар,
- рабарба́р,
- рамбамбар,
- ромбамбар,
- румбумбар,
- барбар.
Під якою назвою вам відома ця рослина?
Що знаємо про ревінь
Цей уродженець Південно-Східної Азії налічує понад 30 видів. Лише деякі з них культивують як городні, лікарські й декоративні рослини. Але споживаються уже понад 3000 років.
В Україні найбільше вирощують ревінь хвилястий і ревінь чорноморський.
Зовнішньо він може нагадувати вам лопух або буряк: міцне стебло, на якому тримаються велике зелене листя. Листя ревеню містять велику кількість щавлевої кислоти, тому не придатне для вживання, а ласувати можна лише стеблами.
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На смак стебла терпкі й кислі, з ледь помітним посмаком селери. У сирому вигляді багато не подужаєш, тому їх піддають термічній обробці та, зазвичай, готують з цукром або медом, щоб нейтралізувати кислоту – це і компоти, і мармелад, і начинка для пирогів. Смак ревеню гарно поєднується з усіма ягодами – вишнею, малиною, смородиною, журавлиною (вона – не клюква), полуницею.
Користуйтеся сезоном та споживайте з задоволенням!