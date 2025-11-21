Скажете "чолка" – і зробите помилку: як насправді українською має звучати це слово

Як не прикро, але у нас ще залишилися росіянізми чи кальковані слова у мові. Але на все маємо свої відповідники.

Як правильно сказати українською на елемент зачіски "чолка", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Аліни Острозької.

Як правильно сказати на "чолку"?

Деколи у розмовній мові ми можемо почути помилку, яка стосується зачіски – "постригти чолку". Втім, "чолка" – росіянізм.

У нашій мові є свої ніжні й точні слова для опису зачісок. Зокрема, пасмо волосся на чолі правильно називати не "чолка" чи кальковане "чілка", а – "чубчик".

Це слово походить від "чуб" – символ козацької відваги й української ідентичності.

Хоч в українській мові є слово "чоло", але воно позначає частину обличчя, але не стосується зачіски.

Проте це слово не єдине. Тож, коли говоримо про пасмо волосся, що спадає на чоло, варто сказати:

чубчик,

чубок,

гривка.

Кілька варіантів правильних: дивіться відео

Цей не обов'язковий елемент зачіски може виконувати функціональну роль, наприклад приховувати дефекти – шрами, зморшки, родимки. Та навіть бути символічним атрибутом певної культури, у козаків, в Стародавньому Римі, Стародавньому Єгипті, чи субкультурі емо, як розповідає Вікіпедія.

А ще можна сказати "пасмо волосся на чолі" – це більш описово, але теж правильно.

Коли ми обираємо автентичні слова, ми зберігаємо красу й силу української традиції. Говоріть українською!