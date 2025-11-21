Скажете "чолка" – и сделаете ошибку: как на самом деле на украинском должно звучать это слово

Как ни прискорбно, но у нас еще остались русинизмы или калькированные слова в языке. Но на все есть свои соответствия.

Как правильно сказать на украинском на элемент прически "челка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Алины Острожской.

Как правильно сказать на "челку"?

Иногда в разговорной речи мы можем услышать ошибку, которая касается прически – "постричь челку". Впрочем, "челка" – русский язык.

В нашем языке есть свои нежные и точные слова для описания причесок. В частности, прядь волос на лбу правильно называть не "челка" или калькированное "челка", а – "чубчик".

Это слово происходит от "чуб" – символ казацкой отваги и украинской идентичности.

Хотя в украинском языке есть слово "чоло", но оно обозначает часть лица, но не касается прически.

Однако это слово не единственное. Поэтому, когда говорим о пряди волос, спадающей на лоб, стоит сказать:

чубчик,

чубок,

гривка.

Этот не обязательный элемент прически может выполнять функциональную роль, например скрывать дефекты – шрамы, морщины, родинки. И даже быть символическим атрибутом определенной культуры, у казаков, в Древнем Риме, Древнем Египте, или субкультуре эмо, как рассказывает Википедия.

А еще можно сказать "прядь волос на лбу" – это более описательно, но тоже правильно.

Когда мы выбираем аутентичные слова, мы сохраняем красоту и силу украинской традиции. Говорите на украинском!