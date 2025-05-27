Чи є в українській мові слово "портмоне" та як ще можна назвати цей предмет
- Слово "портмоне" походить з французької мови: porte-monnaie, що означає "те, в чому носять гроші".
- В українській мові аксесуар для грошей також називають гаманець, капшук, калита, мошонка, кисет.
Українці у своєму мовленні послуговуються чималою кількістю іншомовних слів. Деякі з них запозичили кілька століть тому, а тому часто не звертають увагу на походження.
Яке походження у назви найпопулярнішого аксесуара "портмоне", розповідає 24 Канал, посилаючись на словники української мови.
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Звідки взялося слово "портмоне"
Цей популярний аксесуар для грошей, яким користуються і чоловіки, і жінки, називають "портмоне". Слово звучить незвично, адже має іншомовне походження.
Воно походить з французької мови: porte-monnaie, де porter означає "носити", а monnaie – "гроші". Тобто буквально – "те, в чому носять гроші".
Та й саме французьке слово monnaie має спільне коріння з латинським moneta, звідки походять слова "монета" та "гроші" в багатьох мовах. Аналогічно, porter зустрічається в інших запозичених словах, таких як портфель ("носити аркуші"), портсигар ("носити сигари") тощо.
Цікаво! В українській мові "портмоне" є невідмінюваним іменником середнього роду.
Французькі слова з'явилися на нашій території з часів Російської імперії, коли з XVII по ХІХ століття серед еліти популярною була франкоманія – мода на усе французьке – мову, культуру, літературу. І в українській мові близько 9 відсотків слів франкомовного походження – це терміни з культури, архітектури, фінанси, військової справи – журі, авіатор, вуаль, ар'єргард, фонтан, аванс, рояль та інші відомі слова.
Монетниця / Pexsels
Як ще назвати аксесуар для грошей
Окрім розміру, кольору, форми аксесуар для грошей має ще кілька назв, яким теж користуються українці. Деякі з них теж запозичені з інших мов, переважно тюркського походження:
- гаманець,
- гаман,
- капшук,
- капша,
- калита / калитка,
- мошонка,
- кисет,
- киса.
Перші гаманці – це мішечки з тканини чи шкіри, які затягувалися шнурком і у них носили гроші-монети. У них ще, часто, чоловіки носили тютюн та люльку. Форма змінилася з появою паперових грошей.
Форми гаманців змінюються і зараз, як і їх назви – клатч, тревелер, монетниця. В українській літературі можна зустріти різні назви.
- "Роман.. поліз у кишеню і витяг звідти шкіряний пулярес" Іван Коцюбинський.
- "Витяг з кишені капшук червінців і поклав на стіл" Іван Нечуй-Левицький.
- "Мартин бере з рук п'ятку, мов залізо гаряче, й хутко ховає її до жовтої мошонки коло ременя" Юрій Крук.
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"Бурлака витяг з гамана гроші й шпурнув шинкареві на стіл" Іван Нечуй-Левицький.
- "Підперізувались вони [чабани] шкуряним поясом і прив'язували до його гаман, вицвяхований і ґудзиками, і мідними бляшками, з кресалом і губкою" Олекса Стороженко.
Яким словом ви б не користувалися, дізнатися їх походження може стати цікавим пізнавальним квестом.