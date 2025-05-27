Чи є в українській мові слово "портмоне" та як ще можна назвати цей предмет

Українці у своєму мовленні послуговуються чималою кількістю іншомовних слів. Деякі з них запозичили кілька століть тому, а тому часто не звертають увагу на походження.

Яке походження у назви найпопулярнішого аксесуара "портмоне", розповідає 24 Канал, посилаючись на словники української мови.

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Звідки взялося слово "портмоне"

Цей популярний аксесуар для грошей, яким користуються і чоловіки, і жінки, називають "портмоне". Слово звучить незвично, адже має іншомовне походження.

Воно походить з французької мови: porte-monnaie, де porter означає "носити", а monnaie – "гроші". Тобто буквально – "те, в чому носять гроші".

Та й саме французьке слово monnaie має спільне коріння з латинським moneta, звідки походять слова "монета" та "гроші" в багатьох мовах. Аналогічно, porter зустрічається в інших запозичених словах, таких як портфель ("носити аркуші"), портсигар ("носити сигари") тощо.

Цікаво! В українській мові "портмоне" є невідмінюваним іменником середнього роду.

Французькі слова з'явилися на нашій території з часів Російської імперії, коли з XVII по ХІХ століття серед еліти популярною була франкоманія – мода на усе французьке – мову, культуру, літературу. І в українській мові близько 9 відсотків слів франкомовного походження – це терміни з культури, архітектури, фінанси, військової справи – журі, авіатор, вуаль, ар'єргард, фонтан, аванс, рояль та інші відомі слова.

Монетниця / Pexsels

Як ще назвати аксесуар для грошей

Окрім розміру, кольору, форми аксесуар для грошей має ще кілька назв, яким теж користуються українці. Деякі з них теж запозичені з інших мов, переважно тюркського походження:

гаманець,

гаман,

капшук,

капша,

калита / калитка,

мошонка,

кисет,

киса.

Перші гаманці – це мішечки з тканини чи шкіри, які затягувалися шнурком і у них носили гроші-монети. У них ще, часто, чоловіки носили тютюн та люльку. Форма змінилася з появою паперових грошей.

Форми гаманців змінюються і зараз, як і їх назви – клатч, тревелер, монетниця. В українській літературі можна зустріти різні назви.

"Роман.. поліз у кишеню і витяг звідти шкіряний пулярес" Іван Коцюбинський.

"Витяг з кишені капшук червінців і поклав на стіл" Іван Нечуй-Левицький. "Мартин бере з рук п'ятку, мов залізо гаряче, й хутко ховає її до жовтої мошонки коло ременя" Юрій Крук.