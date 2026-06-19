"Є учасники, яким анулювали результати": очільниця УЦОЯО розповіла про списування на НМТ

Окремі учасники цьогорічного мультипредметного тесту заявили, що на тестуванні можна було списувати. Також зазначили, що на іспиті були випадки, коли можна було домовлятися між собою для виконання завдань.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи справді зафіксували факти списування під час тестування. Також попередила вступників.

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Що кажуть в УЦОЯО про списування на іспиті

Очільниця Центру розповіла, що в аудиторіях є інструктори, є додаткові камери, за учасниками ретельно спостерігають.

Загалом маємо 355 тисяч зареєстрованих на тестування, тому поодинокі такі ситуації могли траплятися,

– каже вона.

Однак учасникам наполегливо не радить намагатися списувати.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

По-перше, ти не знаєш, у кого ти списуєш. Це абсолютно сторонні люди, які перебувають з тобою в аудиторії, і їхні результати, можливо, вас не влаштують,

– каже Вакуленко.

По-друге, додає вона, завдання у межах одного і того самого варіанта перемішують, тому що можна просто списувати не зі свого варіанта.

А по-третє, ви наражаєтеся на потенційне анулювання результатів, адже у разі фіксації в аудиторії факту списування, тобто порушення процедури, ви не зможете брати участь у додатковій сесії,

– наголошує очільниця УЦОЯО.

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Чи анулювали комусь результати через списування

Очільниця Центру також розповіла, що є учасники, яким анулювали цьогоріч результати тестування.

Зараз мені складно говорити про статистичні дані, бо сесії ще тривають, але такі особи є,

– зізнається вона.

І додає, що це не дуже поширена історія. Поки УЦОЯО не бачить суттєвого збільшення або зменшення кількості таких учасників, якщо порівняти з попередніми періодами.

Чи можуть учасникам допомагати дистанційно із відповідями

Вакуленко також розповіла, чи можуть учасникам НМТ допомагати дистанційно розв'язувати завдання.

Це неможливо. Ми застосовуємо спеціальні технічні засоби для того, щоб учасник не міг відкривати сторонні браузерні вкладки. Також ми використовуємо спеціальний браузер, який обмежує можливість копіювання, надсилання текстів, використання сторонніх комп'ютерів,

– акцентувала вона.