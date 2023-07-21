Як випускникам з тимчасово окупованих територій вступити в український виш: покрокова інструкція
Джерело:НУШ
Частина українських випускників була змушена закінчувати школу на тимчасово окупованих територіях. Вони можуть навчатися в українських вишах, варто лише дотриматися вказаного алгоритму.
Міністр освіти Оксен Лісовий пояснив, як випускникам з тимчасово окупованих територій вступити в український виш. Для цього створили спеціальний алгоритм дій, якого потрібно дотриматися.
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Вступ з ТОТ в українські виші: що робити
Вступна кампанія матиме два етапи:
- з 19 липня до 31 липня – вступ за кошти державного бюджету;
- до 23 вересня – прийом заяв на контракт.
Випускникам з ТОТ при вступі у виш потрібно подати такі документи:
– заяву;
– сертифікат НМТ або ЗНО 2020 – 2021;
– довідку про взяття на облік ВПО;
– документ, що посвідчує особу, або свідоцтво про народження;
– 4 кольорові фотографії;
– документ про освіту і додаток до нього;
– довідку про успішне проходження державної атестації; вона є підставою для вступу без ЗНО та НМТ.
Документи у виші можна подавати онлайн. Скановані документи потрібно надсилати на пошту одного з освітніх центрів.
У випадку відсутності документа про середню освіту треба скласти ДПА як екстернат. Треба подати заяву через центри "Крим-Україна" або "Донбас-Україна" та обрати потрібний центр на базі вишу або коледжу. Скласти ДПА з мови та історії можна у будь-який день до 1 вересня, є можливість складання іспиту онлайн.