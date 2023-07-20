Нова школа, за словами посадовця, передбачає наявність укриття, сучасний дизайн і безбар'єрний простір. Саме таким є бачення навчального закладу у межах підписаного меморандуму про створення концепції архітектурної трансформації шкіл️.

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Лісовий розповів, як виглядатимуть нові українські школи

Очільник МОН наголосив: коли у школі є книжки у вільному доступі, двері до класів прозорі, є опенспейси, щоб якісно проводити час, спортивний майданчик, на якому можуть займатися жителі району, це позитивно впливає на дітей та громади загалом. Діти, зокрема, стають упевненішими у собі, допитливими та відкритими.

Завдання – повне переосмислення совєцьких шкільних просторів. Заразом плануємо запустити пілот для п'яти шкіл у різних областях, які будуть реконструйовані відповідно до потреб та вимог нових реалій,

– заявив міністр.

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Скільки закладів освіти в Україні знищила Росія

Міністр також розповів, що майже 3,5 тисячі закладів освіти в Україні постраждали внаслідок бомбардувань та обстрілів з боку Росії. З них – 335 зруйновані повністю.

Російські покидьки цілеспрямовано б'ють по нашій освітній інфраструктурі. Вони знищують українські школи, розграбовують, палять підручники та дуже швидко завозять свої на тимчасово окуповані території,

– зауважив Лісовий.

І додав: ворог робить це, бо чудово розуміє силу освіти, яку використовує як інкубатор для створення безвольних громадян.

Наша ж освіта – це про свободу. І мета трансформації системи освіти – поставити людину у центр уваги, її потреби та цінності. Сучасне освітнє середовище – один з інструментів,

– резюмував очільник Міносвіти.