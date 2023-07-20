Новая школа, по словам чиновника, предполагает наличие укрытия, современный дизайн и безбарьерное пространство. Именно таково видение учебного заведения в рамках подписанного меморандума о создании концепции архитектурной трансформации школ.

Смотрите также Предусматривает ли реформа старшей профильной школы закрытие заведений и увольнение учителей

Лисовой рассказал, как будут выглядеть новые украинские школы

Глава МОН подчеркнул: когда в школе есть книги в свободном доступе, двери в классы прозрачные, есть опенспейсы, чтобы качественно проводить время, спортивная площадка, на которой могут заниматься жители района, это положительно влияет на детей и общины в целом. Дети, в частности, становятся более уверенными в себе, любознательными и открытыми.

Задача – полное переосмысление советских школьных пространств. Сейчас планируем запустить пилот для пяти школ в различных областях, которые будут реконструированы в соответствии с потребностями и требованиями новых реалий,

– заявил министр.

Ваш ребенок получил недостаточный уровень знаний в этом году? Это легко исправить из "Оптима". Ведущая дистанционная школа Украины предлагает уникальную благотворительную программу для учеников 1 – 11 классов. Все, что нужно – заполнить заявку и получить бесплатный доступ к образовательным материалам по 2 любым предметам на 3 месяца. Подарите своему ребенку шанс получить качественное образование уже сегодня!

Сколько учебных заведений в Украине уничтожила Россия

Министр также рассказал, что почти 3,5 тысячи учебных заведений в Украине пострадали в результате бомбардировок и обстрелов со стороны России. Из них – 335 разрушены полностью.

Российские подонки целенаправленно бьют по нашей образовательной инфраструктуре. Они уничтожают украинские школы, разграбляют, курят учебники и очень быстро завозят свои на временно оккупированные территории.

– заметил Лисовой.

И добавил: враг делает это, потому что прекрасно понимает силу образования, которое использует как инкубатор для создания безвольных граждан.

Наше же образование – это свобода. И цель трансформации системы образования – поставить человека в центр внимания, его потребности и ценности. Современная образовательная среда – один из инструментов,

– резюмировал глава Минобразования.