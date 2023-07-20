Новая школа, по словам чиновника, предполагает наличие укрытия, современный дизайн и безбарьерное пространство. Именно таково видение учебного заведения в рамках подписанного меморандума о создании концепции архитектурной трансформации школ.
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Лисовой рассказал, как будут выглядеть новые украинские школы
Глава МОН подчеркнул: когда в школе есть книги в свободном доступе, двери в классы прозрачные, есть опенспейсы, чтобы качественно проводить время, спортивная площадка, на которой могут заниматься жители района, это положительно влияет на детей и общины в целом. Дети, в частности, становятся более уверенными в себе, любознательными и открытыми.
Задача – полное переосмысление советских школьных пространств. Сейчас планируем запустить пилот для пяти школ в различных областях, которые будут реконструированы в соответствии с потребностями и требованиями новых реалий,
– заявил министр.
Сколько учебных заведений в Украине уничтожила Россия
Министр также рассказал, что почти 3,5 тысячи учебных заведений в Украине пострадали в результате бомбардировок и обстрелов со стороны России. Из них – 335 разрушены полностью.
Российские подонки целенаправленно бьют по нашей образовательной инфраструктуре. Они уничтожают украинские школы, разграбляют, курят учебники и очень быстро завозят свои на временно оккупированные территории.
– заметил Лисовой.
И добавил: враг делает это, потому что прекрасно понимает силу образования, которое использует как инкубатор для создания безвольных граждан.
Наше же образование – это свобода. И цель трансформации системы образования – поставить человека в центр внимания, его потребности и ценности. Современная образовательная среда – один из инструментов,
– резюмировал глава Минобразования.