Як учням викладатимуть "Захист України" у новому навчальному році

У новому навчальному році старшокласники вивчатимуть предмет "Захист України" за оновленою програмою. Викладатимуть його у спеціально створених по всій країні осередках.

Їх буде близько 1,2 тисячі. Вони об'єднають учнів із кількох закладів освіти, що забезпечить високий рівень підготовки та ефективне засвоєння знань, зазначають у Міносвіти.

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Як викладатимуть "Захист України"

Цьогоріч зміни стартують у 10 і 11 класах, де предмет викладатимуть за новою Модельною навчальною програмою в осередках.

Залучення учнів із різних закладів освіти до одного осередку підвищить якість навчання та забезпечить єдиний стандарт підготовки в усіх регіонах країни,

– кажуть у Міносвіти.

Також МОН продовжує роботу над створенням оптимальних умов для вивчення предмета "Захист України" і працює над наказом щодо поділу класів на групи. Такий підхід гарантуватиме ефективніше засвоєння матеріалу та дасть змогу учням і ученицям набувати потрібних практичних навичок, вважають у відомстві.

Документ пройшов громадське обговорення, МОН опрацювало та врахувало зауваження та пропозиції, а далі — процедура погодження і публікація наказу.

Запровадження нової Модельної навчальної програми є важливим кроком для адаптації освіти до сучасних реалій та підвищення рівня готовності молоді до захисту своєї країни. Осередки створюють можливості для ліпшої підготовки учнів, забезпечуючи доступ до сучасних методик навчання та інноваційного обладнання,

– зазначили у МОН.

Алгоритм створення осередку можна знайти за покликанням.

Раніше у МОН зазначали, що цей експеримент тривати два роки, а оновлений формат викладання "Захисту України" стане обов'язковим для всіх шкіл.