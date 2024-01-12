Будете здивовані: як українською сказати "обстановка"

Українці часто уникають ті чи інші слова, адже вважають суржиковими. Натомість деякі краяни таки не вживають дарма.

Одним із таких є слово "обстановка". Чи є воно в українській мові, що означає і які має синоніми, розповідає Освіта 24.

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Як українською сказати "обстановка"

Насправді слово "обстановка" притаманне нашій мові. При цьому має не одне значення і чимало синонімів.

Так, обстановкою ви можете назвати меблі, оздоби та предмети побуту, якими обставили приміщення чи житло.

Також обстановкою називають сукупність умов, у яких що-небудь відбувається. До прикладу, умови життя кого-небудь чи становище на місці воєнних дій тощо.

Все ж радимо вам урізноманітнювати своє мовлення та вживати більше синонімів.

Власне, слово "обстановка" і має різні цікаві синоніми. Зокрема, такі:

умебльовання;

устатковання;

ситуація;

довкружжя;

обставини;

умови

тощо.

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Як правильно українською сказати "штукатурка"