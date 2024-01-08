Як правильно українською сказати "штукатурка"

8 січня 2024, 21:26
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Українці часто сумніваються щодо правильності вживання певних слів. Окремі в мовленні оминають, адже вважають суржиковими.

Натомість чимало слів краяни таки несправедливо оминають увагою. Одне із таких підкаже Освіта 24. 

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Як правильно українською сказати "штукатурка"

Українці часто, коли роблять ремонт, кажуть, що вже поштукатурили свою квартиру чи окрему кімнату у ній. 

Інші ж не вживають слово "штукатурка", адже вважають непритаманним українській мові. Однак дарма. Це слово фіксують наші словники. 

Тож ви сміливо можете ним найменовувати будівельний розчин із суміші в'яжучих речовин, піску й води, яким покривають поверхню будівель, внутрішніх приміщень тощо. Як і шар такого розчину, що вже затвердів на стелі, внутрішніх і зовнішніх стінах будівель.

Також це слово означає дію за значенням штукатурити. 

Що цікаво, в іронічному плані словом "штукатурка" ще називають товстий шар пудри на обличчі. 

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Як сказати українською "востребованный"

  • Раніше ми також повідомляли, що чимало українців не знає, як українською перекласти слово "востребованный".
  • Відомий мовознавець Олександр Авраменко підказав краянам правильний відповідник.
  • Отже, як сказати "востребованный товар" українською – читайте тут. 
Автор: Марія Волошин