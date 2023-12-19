І доволі часто через те, що не знають, як перекласти з російської те чи інше слово. Одне із таких назвав відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Як сказати українською "востребованный"

Одним із таких слів, переклад яких часто не можуть згадати українці, є слово "востребованный".

Авраменко при цьому підказав краянам правильний відповідник.

Отже, "востребованный товар" українською – "затребуваний або ж запитаний товар",
– зауважив він.


Як сказати українською "востребованный" / скриншот відео

І попросив українців шанувати себе та дбати про чистоту своєї мови.

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Як правильно українською назвати медведя

  • Українці часто великого хижого ссавця з незграбним масивним тілом, укритого густою шерстю, називають "ведмедем" або "медведем".
  • Натомість частина краян вважає, що слово "медвідь" є некоректним.
  • Однак воно також є в нашій мові. Таку назву на позначення ведмедя можна знайти серед діалектизмів.
  • Головне – не називати ссавця "медведь".