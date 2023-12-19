І доволі часто через те, що не знають, як перекласти з російської те чи інше слово. Одне із таких назвав відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".
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Як сказати українською "востребованный"
Одним із таких слів, переклад яких часто не можуть згадати українці, є слово "востребованный".
Авраменко при цьому підказав краянам правильний відповідник.
Отже, "востребованный товар" українською – "затребуваний або ж запитаний товар",
– зауважив він.
Як сказати українською "востребованный" / скриншот відео
І попросив українців шанувати себе та дбати про чистоту своєї мови.
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Як правильно українською назвати медведя
- Українці часто великого хижого ссавця з незграбним масивним тілом, укритого густою шерстю, називають "ведмедем" або "медведем".
- Натомість частина краян вважає, що слово "медвідь" є некоректним.
- Однак воно також є в нашій мові. Таку назву на позначення ведмедя можна знайти серед діалектизмів.
- Головне – не називати ссавця "медведь".