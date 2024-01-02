Зокрема, з Водохрещам. При цьому важливо робити це правильною українською.

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Привітати чи поздоровити: як правильно українською

Так, Освіта 24 розповість, чи можна лише привітати знайомих і рідних зі святами, а чи можна й поздоровити.

Чимало українців вважає, що слово "поздоровляти" є суржиковим. Однак ні. Воно є в українській мові і зафіксоване у словниках.

Тож, якщо ви маєте намір вітати когось з нагоди якої-небудь радісної, приємної події, може казати, що і вітаєте, і поздоровляєте.

Де речі, у розмовному стилі слово "поздоровляти" ще вживають при висловленні іронії, зловтіхи.

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Ще кілька мовних порад на свята

Раніше ми розповідали, які красиві слова вживати у період свят. Також підказали: