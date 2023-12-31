Адже він засмічує ваше мовлення. Натомість в українській мові є чимало красивих слів, якими варто поповнити своє мовлення.

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Які синоніми до слова "свято" варто вживати

Так, Освіта 24 розповідала раніше, що не варто вживати слово "празнІк". Натомість святкування чи особливий день найменовуйте святом або ж празнИком.

Також розповімо вам, які красиві синоніми мають ці слова. Тож ви сміливо можете їх вживати вже сьогодні.

святкування;

празник;

(масове) фестиваль;

(невелике) присвяток;

торжество;

святки.

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Як покращити своє мовлення у час свят

Раніше Освіта 24 також розповідала, які красиві слова вживати у період свят. А також про те, які помилки треба виправити.

Так пропонуємо вам такі цікаві мовні поради: