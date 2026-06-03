Не лише велосипед: як ще українською називають цей двоколісний транспорт

3 червня у світі відзначають Всесвітній день велосипеда – транспорту, який став символом екологічного та активного способу життя. Водночас не всі знають, що в українській мові існує кілька назв для велосипеда, деякі з яких мають цікаву історію та регіональне походження.

Щороку 3 червня світ відзначає Всесвітній день велосипеда і це чудова нагода не лише згадати про користь двоколісного транспорту, а й дізнатися більше про слова, якими його називають українці. Хоча найпоширенішою і літературною назвою є "велосипед", в українській мові існують й інші цікаві варіанти, які досі можна почути в окремих регіонах.

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Як правильно українською називати велосипед

Нормативною назвою цього транспортного засобу є слово "велосипед". Воно закріплене у словниках та використовується в офіційних документах, засобах масової інформації та навчальній літературі.

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Втім українська мовна традиція зберегла й інші назви. Однією з найвідоміших є слово "ровер". Воно особливо поширене у західних областях України, насамперед у Галичині.

Ця назва походить від британської компанії Rover, яка наприкінці ХІХ століття виробляла популярні велосипеди. Згодом назва бренду настільки прижилася, що почала вживатися як загальна назва транспортного засобу.

Ще одним цікавим словом є "біциглі" або "біциклі". Воно походить від німецького Fahrrad та польського bicykl і також тривалий час використовувалося на заході України.

Де можна почути слова "ровер" і "біциглі"

Найчастіше назву "ровер" сьогодні можна почути у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та інших західних областях. Для багатьох мешканців цих регіонів вона залишається цілком звичною навіть у повсякденному мовленні.

Слово "біциглі" нині трапляється рідше та має переважно діалектний характер. Водночас воно є частиною мовної спадщини та нагадує про історичні зв’язки українських земель із європейським культурним простором.

Цікаво, що всі ці назви – велосипед, ровер і біциглі – стосуються одного й того самого транспортного засобу. Однак якщо йдеться про літературну норму, універсальним варіантом залишається саме "велосипед".

Тож у Всесвітній день велосипеда варто не лише вирушити на прогулянку двома колесами, а й згадати, наскільки багатою та різноманітною є українська мова, яка зберегла для цього транспорту одразу кілька цікавих назв.