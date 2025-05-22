То як українською правильно – Даніель, Данило чи Даниїл: що треба знати про це ім'я

Суржик проявляється і в іменах. Тому культуру мовлення слід починати з них, але знаючи їх історію.

Ім'я Даня зараз дуже популярне, але при його повному написанні виникають цікаві ситуації, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Які таємниці походження приховує ім'я Ліна: варіанти вас точно здивують

Яке повне ім'я у Дані

Популярне сьогодні ім'я Даня може здивувати вас варіантами повного написання.

Оскільки батьки при виборі імені сина керуються різними мотивами – біблійним походженням, святим, ім'ям героя улюбленого серіалу, книги чи просто красивим звучанням в іншій мові, тому вгадати складно.

А оскільки в Україні немає вимоги до написання імен лише в українській транслітерації, то повне ім'я у Дані може бути:

Данило,

Даніла,

Данііл,

Даниїл,

Даніїл,

Даніель.

Тому, про всяк випадок, – перепитайте.

Саме ім'я має, за однією версією, давньоєврейське походження і походить від імені Даниїл (іврит דָּנִיֵּאל), що означає "Бог мій суддя". У біблійному контексті це ім'я носив пророк Даниїл, який був радником царя Навуходоносора і відомий своїми пророцтвами.

А за іншою – прийшло з германських мов у середньовіччі.

На теренах України поширилося разом з християнством і у нашій мові набуло звучання та транслітерації – Данило – твердо і мужньо!

Як і інші чоловічі імена, для української мови не характерні Нікіта і Кіріл.

Люди з іменем Данило, володіють лідерськими якостями, рішучі, здатні приймати важливі рішення та вести за собою інших.

В українській історії ім'я Данило набуло особливого значення завдяки князю Данилу Галицькому, правителю-королю Галицько-Волинського князівства у XIII столітті. Він був одним із найвидатніших державних діячів свого часу, а його правління сприяло популяризації цього імені в Україні.

Ще один державний діяч – гетьман Данило Апостол, очільник Гетьманщини на території Лівобережної України (1727 – 1734).

Оскільки ім'я поширене там, де є християнство, то у різних мовах набуло свого звучання: Daniel в англійській та французькій, Daniele – італійській, Данііл – російській, Danielius – литовській, Даніяр – турецькій, Денні – американська англійська.

Відповідно, кожна мова має свої короткі і пестливі форми, в українській мові поширені зменшувальні форми: Данилко, Данцьо, Данусик, Данько, Даня.

Іменин у Дані багато: 2 січня, 12 січня, 1 березня, 6 березня, 17 березня, 31 березня, 20 квітня, 4 червня, 5 червня, 26 червня, 23 липня, 12 вересня, 25 вересня, 4 жовтня, 25 листопада, 9 грудня, 11 грудня, 12 грудня, 24 грудня, 30 грудня – оберіть, котрі ближчі до вашого Дня народження.

Попри те, що повне ім'я може бути не українського варіанту, звертатися коротко можна по-українськи. Мова починається з імені, говоріть українською!