Так как по-русски правильно – Даниэль, Данило или Даниил: что нужно знать об этом имени

Суржик проявляется и в именах. Поэтому культуру речи следует начинать с них, но зная их историю.

Имя Даня сейчас очень популярно, но при его полном написании возникают интересные ситуации, рассказывает 24 Канал.

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Какое полное имя у Дани

Популярное сегодня имя Даня может удивить вас вариантами полного написания.

Поскольку родители при выборе имени сына руководствуются различными мотивами – библейским происхождением, святым, именем героя любимого сериала, книги или просто красивым звучанием в другом языке, поэтому угадать сложно.

А поскольку в Украине нет требования к написанию имен только в украинской транслитерации, то полное имя у Дани может быть:

Данило,

Даніла,

Данііл,

Даниїл,

Даніїл,

Даніель.

Поэтому, на всякий случай, – переспросите.

Само имя имеет, по одной версии, древнееврейское происхождение и происходит от имени по одной версии Даниил (иврит דָּנִיֵּאל), что означает "Бог мой судья". В библейском контексте это имя носил пророк Даниил, который был советником царя Навуходоносора и известен своими пророчествами.

А по другой – пришло из германских языков в средневековье.

На территории Украины распространилось вместе с христианством и в нашем языке приобрело звучание и транслитерации – Данило – твердо и мужественно!

Как и другие мужские имена, для украинского языка не характерны Никита и Кирилл.

Люди с именем Даниил, обладают лидерскими качествами, решительные, способны принимать важные решения и вести за собой других.

В украинской истории имя Даниил приобрело особое значение благодаря князю Данилу Галицкому, правителю-королю Галицко-Волынского княжества в XIII веке. Он был одним из самых выдающихся государственных деятелей своего времени, а его правление способствовало популяризации этого имени в Украине.

Еще один государственный деятель – гетман Данило Апостол, глава Гетманщины на территории Левобережной Украины (1727 – 1734).

Поскольку имя распространено там, где есть христианство, то в разных языках приобрело свое звучание: Daniel в английском и французском, Daniele – итальянском, Даниил – русском, Danielius – литовском, Данияр – турецком, Дэнни – американский английский.

Соответственно, каждый язык имеет свои короткие и ласкательные формы, в украинском языке распространены уменьшительные формы: Данилко, Данцьо, Данусик, Данько, Даня.

Именин у Дани много: 2 января, 12 января, 1 марта, 6 марта, 17 марта, 31 марта, 20 апреля, 4 июня, 5 июня, 26 июня, 23 июля, 12 сентября, 25 сентября, 4 октября, 25 ноября, 9 декабря, 11 декабря, 12 декабря, 24 декабря, 30 декабря – выберите, которые ближе к вашему Дню рождения.

Несмотря на то, что полное имя может быть не украинского варианта, обращаться коротко можно по-украински. Язык начинается с имени, говорите на украинском!