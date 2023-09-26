Яким красномовним українським відповідником замінити "будь он неладен"
Українцям не варто використовувати російські фразеологізми у своєму мовленні. А намагатися дослівно їх перекласти українською мовою і поготів.
Краще шукати цікаві та влучні відповідники у солов'їній. Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав кілька таких фраз.
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Яким красномовним українським відповідником замінити "будь он неладен"
Вчитель зазначив: сьогодні будемо збагачувати себе влучними народними висловами. І додав, що чомусь прислів'я і приказки здебільшого позначають негативні або кумедні риси людини, дивну поведінку.
При цьому Авраменко зауважив: часто чує, як українці вживають російський вислів "будь він неладен".
Запам'ятайте український відповідник – хай йому грець,
– акцентував мовознавець.
Як українською сказати "будь он неладен" / скриншот відео
Як українською сказати "голь на выдумки хитра"
Також учитель відповів на питання читачів і підказав, як українською сказати "голь на выдумки хитра". Українською звучить "пішла голота на вигадки".
Як українською сказати "голь на выдумки хитра" / скриншот відео