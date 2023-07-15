Українці, які перебувають за кордоном через війну, допоможуть реформувати систему освіти

Асоціація Інноваційної та Цифрової Освіти спільно з МОН започаткували глобальну ініціативу. Мовиться про реформування системи освіти України.

До нього залучать українських школярів, їхніх батьків та опікунів, а також вчителів, які тимчасово проживають за кордоном через повномасштабну війну Росії з Україною. У МОН наголосили, що важливо не втратити зв'язок з цілим поколінням українців, інформує 24 Канал.

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Андрій Сташків – заступник міністра освіти і науки України – наголосив, що через повномасштабну війну багато українців, на жаль, змушені проживати на території інших країн. Важливо постійно підтримувати з ними зв'язок. Аби не втратити покоління, функціонує Мережа Українських Освітніх Хабів.

Наразі вона вже працює на території 11 країн ЄС, а також – Великої Британії.

Ми повинні скористатись з цієї унікальної нагоди перейняти безцінний досвід, який набувають наші здобувачі освіти у різних країнах світу і найкращі практики запровадити в українській системі освіти,

– наголосив Сташків.

Марія Богулсав – координаторка Мережі Українських Освітніх Хабів, виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти – наголосила, що діалог з українцями, які мешкають за кордоном, вже розпочався. Українців закликають поділитися тим, що сподобалося у системі країни, де вони наразі перебувають.

Візія майбутнього освіти і науки України

У липні 2023 року в Міносвіти оприлюднили візію майбутнього освіти і науки України. Мовиться про створення гідних умов праці, справедливу оплату, нову парадигму навчання та особистісного розвитку, а також – підтримку ментального здоров'я для освітян та науковців.

Окрім того, мовиться про передбачена реалізація свободи вибору, широкі можливості для самореалізації, безпека, сучасний простір для навчання та розвитку.