Як відгук від вчителя впливає на успішність учня: цікаві дані від британських вчених

Вчителі часто дають зворотній зв'язок для учнів, щоб діти могли покращити свої результати. Наскільки ефективні ці фідбеки та як вони впливать на успішність школярів – дізнавалися британські вчені.

У дослідженні Teaching and Learning Toolkit вчені розглянули рідні види фідбеків, завдяки цьому визначили ефективні та некоректні відгуки. Результати дослідження – читайте нижче.

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Зворотний зв’язок має спрямувати учня на досягнення мети шляхом узгодження зусиль із бажаним результатом. Цей відгук може бути усним, письмовим або в електронній формі. Також учитель може надати його опосередковано – як результат тесту.

Наскільки ефективні відгуки для учнів

Дослідження доводять, що фідбек, як правило, має значний вплив на навчання. Однак іноді відгук може мати негативні наслідки й навіть погіршити ситуацію. Загалом візні види фідбеку позитивно впливають на учнів, включно з “електронними” відгуками та коментарями від однолітків.

Однак найсильніше впливає на навчання зворотний зв’язок саме від учителів. Його особливо важливо надавати тоді, коли робота виконана правильно, а не лише для того, щоб вказати на помилки,

– пояснюють дослідники.

Цікаво, що зворотний зв’язок впливає на всі вікові групи школярів. Водночас у початкових класах надання відгуку про роботу учня має більший позитивний вплив на успішність (до 7 місяців прогресу), ніж у середній (до 5 місяців). Цей підхід ефективний для всіх предметів, але краще показує себе з математикою і природничими науками.

Крім того, експерти підмітили, що для учнів, які мають незначні навчальні досягнення, фідбек важливіший та ефективніший, ніж для тих, хто вчиться успішно.

Як відгуки впливають на успішність

Подолання освітніх втрат

За даними досліджень, зворотний зв’язок може мати більший вплив на учнів, які відстають, ніж на інших школярів. Учні потребують чіткого та дієвого зворотного зв’язку, щоб самим навчитися планувати своє навчання.

Відгуки вчителя тут будуть стосуватися сильних і слабких сторін конкретного учня, вказувати на те, які застосовані раніше стратегії навчання були ефективними.

Письмові та усні відгуки

Письмові відгуки забезпечують прогрес, еквівалентний п’яти місяцям навчання протягом року. Він включає і бали за виконану роботу, і коментарі вчителя. Зазвичай такий фідбек призначений для того, щоб учень прочитав його самостійно.

забезпечують прогрес, еквівалентний п’яти місяцям навчання протягом року. Він включає і бали за виконану роботу, і коментарі вчителя. Зазвичай такий фідбек призначений для того, щоб учень прочитав його самостійно. Усний фідбек – це коментарі вчителя, звернені до окремої людини чи класу. Такий відгук можна надати оперативніше, ніж письмовий, його зазвичай практикують під час виконання завдання або наприкінці нього. Прогрес від усного зворотного зв’язку – до семи місяців.

Поради для директорів і вчителів

Завдяки зворотному зв’язку учні можуть зосередити свої зусилля на слабких місцях, усвідомити, що розуміли або робили неправильно, отримати підтримку в тому, щоб взяти на себе більше відповідальності і цим підвищити свою мотивацію.

Щоб успішно впровадити систематичне надання зворотного зв’язку в школі, потрібно:

спілкуватися з учнями, вчителями та батьками про практику та очікування, які стосуються таких відгуків;

оцінити досягнення учнів, щоб точно знати, на що спрямувати зусилля;

переконатися, що відгук від учителя дає учневі “план дій”, тобто містить конкретну інформацію про успіхи й помилки із детальними роз’ясненнями;

ретельно обміркувати, як учень сприйме відгук, зокрема, як він вплине на їхню впевненість у собі та мотивацію до навчання;

надати учням можливість реалізувати поради учителя після того, як вони отримали відгук.

Фахівці підсумовують, що зворотний зв’язок може бути ефективним під час, відразу після й через деякий час після вивчення певної теми. Важливо давати відгук і тоді, коли все правильно, а не лише тоді, коли учень припустився помилки.

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