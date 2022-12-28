Так, педагоги мають весь час хвалити своїх учнів, якщо ті демонструють відмінні результати у навчанні чи принаймні стараються. До того ж вчителі можуть робити це доволі креативно.

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Як правильно хвалити учнів за досягнення

Освітяни можуть мати при цьому напоготові навіть стікери-натхненники. Вони стануть у пригоді, якщо педагоги працюють дистанційно.

Фрази-мотиватори на щодень для учнів

  • Ви надихаєте мене бути кращим учителем, коли…
  • Ти зараз на правильному шляху! Ти дуже старанно попрацював.
  • Я пишаюся тим, як ви працювали сьогодні.
  • А зараз виходить значно краще!
  • Я знала, що ти зможеш.
  • Мої вітання, чудова робота!
  • Твоя ідея чудова!
  • Клас, яка гарна командна робота!
  • Ваші ідеї такі креативні!
  • Давай разом подумаємо, як це зробити?
  • Сенсаційно! Ти, мабуть, багато тренувався (працював).
  • Як же гарно ти впоралась!
  • Мені до вподоби хід твоїх думок!
  • Ти дуже гарно висловилась.
  • О, ти зробив це блискуче!
  • Чудово висловлюєш свої почуття.
  • Я знаю, що це важко, але ти майже впоралась.
  • Фантастичне вирішення питання!
  • Чудова спроба!

Фрази, які спонукають учнів до роздумів

  • "Не кажіть, що у вас не було часу. Ви маєте стільки ж годин, що й Мікеланджело, Да Вінчі, Альберт Айнштайн і Томас Едісон" (Джексон Браун-молодший).
  • Важка праця – вулиця з двостороннім рухом: ти отримуєш назад рівно стільки, скільки вклав.
  • Не намагайся бути ідеальним. Просто спробуй бути кращим, ніж ти був учора.
  • Продовжуй. Усе, що потрібно, прийде до тебе в потрібний час.
  • Навіть найвидатніші, найзнаніші і найзірковіші були початківцями. Не бійтеся зробити перший крок!
  • "Я не програв. Я просто дізнався 10 000 шляхів, як це не працює" (Томас Едісон).
  • ​​"Ніколи не нахиляй голову. Завжди тримай її високо. Подивись світу прямо в очі" (Хелен Келлер).
  • "Успішні та неуспішні люди не надто відрізняються своїми здібностями. Вони відрізняються лише своїм бажанням досягти максимуму свого потенціалу" (Джон Максвел).

Фрази, які надихнуть учнів навчатися старанніше

  • "Невеликий прогрес щодня дає великі результати" (Сатья Нані).
  • Річ не в тім, щоб мати час. Ідеться про те, щоб знайти час.
  • Невдахи кидають справу, коли втомлюються. Переможці звільняються, коли виграють.
  • Не чекай на натхнення, не чекай на мотивацію. Усе, що потрібно – навчитися бути дисциплінованим у справі, яку робиш.
  • "Дисципліна – це просто вибір між тим, чого ти хочеш зараз, і тим, чого ти хочеш найбільше" (Абрахам Лінкольн).

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Фрази, які допоможуть учням стати рішучішими

  • Прокидайся з відчуттям рішучості. Лягай спати із задоволенням від проробленої роботи.
  • Сім разів впади, вісім разів встань (японське прислів'я).
  • Біль, який ви відчуваєте сьогодні, буде силою, яку ви відчуватимете завтра.
  • "Успішні люди не обдаровані більше за вас. Вони просто наполегливо працюють, а потім наперекір усім досягають успіху" (Г. К. Нільсон).
  • "Наполегливість – це важка робота, яку ви виконуєте після того, як втомилися виконувати важку роботу, яку ви вже зробили" (Ньют Гінгріч).
  • "Найкращий спосіб передбачити своє майбутнє – створити його" (Абрахам Лінкольн).