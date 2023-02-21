Експерти наголошують, що, напевно, головний освітній тренд минулого року для вчителів всього світу – це навчати, як українські педагоги. На які ще світові освітні тенденції варто звернути увагу – читайте нижче.

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7 освітніх трендів 2023 року

Розвиток гібридних моделей навчання

Ще під час епідемії все навчання раптово перейшло в онлайн, що стало викликом для багатьох. Але згодом вчителі опанували технології дистанційного навчання, а учні звикли здобувати знання через Zoom та Google Meet.

Зараз освітяни розуміють, що майбутнє не за дистанційкою, а за змішаним навчанням. Тому школи в усьому світі продовжують розробляти та адаптувати моделі змішаного навчання, намагаючись знайти варіант, який влаштовуватиме всіх.

Фахівці припускають, що навчання виглядатиме приблизно так:

частина учнів навчається лише онлайн;

частина – слухає теоретичний матеріал онлайн, а до школи приходить заради практичних занять.

Правильно організоване гібридне навчання дозволить учням самостійно контролювати власне навчання, вчитиме їх самостійності та відповідальності.

Мікронавчання

Це теж набирає популярності, адже сучасна молодь унаслідок стрімкої цифровізації сприймає інформацію трошки інакше і не може запам’ятати багато одразу.

Що пропонує традиційна освіта? Великі пласти теоретичного матеріалу, в якому потрібно розібратися, та який потрібно запам’ятати з першого разу.

Натомість мікронавчання пропонує зовсім інший формат: матеріал поділяється на короткі навчальні блоки, які можуть повторюватися з часом. Такий підхід допомагає новим концепціям та навичкам закріпитися надовго.

Soft Skills

Soft skills вже кілька років залишаються актуальними. І саме ті люди, які можуть похвалитися розвиненими м’якими навичками (критичне мислення, креативність, лідерські якості, вміння працювати в команді та розв’язувати проблеми тощо) мають набагато більше шансів побудувати успішну кар’єру.

Роботодавці хочуть бачити серед своїх співробітників людей, які є чудовими командними гравцями та вміють налагоджувати зв’язки з колегами.

Цікаво, що в закордонних школах активно працюють над введенням до занять вправ та активностей, які сприятимуть розвитку м’яких навичок. А хтось пропонує оцінювати в школі не лише вміння розв’язувати задачки, а й, наприклад, розбиратися із конфліктами.

Нейроосвіта

Багато хто впевнений, що саме нейроосвіта замінить традиційні моделі навчання, які дають однаковий набір інструментів для роботи з різними дітьми. До того ж, це незмінний протягом багатьох років. Але навчати кожне нове покоління так, як навчали попереднє, неефективно.

І тут на допомогу може прийти нейроосвіта, яка пропонує спочатку вивчити, як працюють мозок та нервова система людини, а потім уже обирати найкращі методи навчання.

Нейроосвіта базується на чотирьох фактах:

Наш мозок – пластичний. Він може адаптуватися та генерувати нові нейронні зв’язки протягом усього життя.

Мозок має унікальні клітини – дзеркальні нейрони. Вони активуються як тоді, коли ми виконуємо певну дію, так і тоді, коли спостерігаємо за тим, як хтось виконує її.

Щоб ефективно навчатися, потрібна емоційна залученість. Навчання, пов’язане з емоціями, завжди більш продуктивне. А підживлювати емоції допомагають новизна, несподіванка та креативний підхід.

Мозок краще навчається, коли задіяні всі п’ять органів чуття.

Це важливо, тож популярними стають нові освітні тренди – виявлення індивідуальних потреб дітей, створення позитивного навчального середовища, робота в малих групах, зміни у шкільному графіку тощо.

Розвиток підприємницької компетентності

Освітян вже давно цікавить ідея розвитку навичок підприємництва ще зі школи, і тут йдеться не про те, щоб виховати всіх учнів майбутніми бізнесменами.

Підприємницька компетентність – це не лише про бізнес та стартапи, це також про вміння людини втілювати свої задуми в життя, креативність, зацікавленість інноваціями, вміння ризикувати, здатність планувати та реалізовувати. Чи знадобляться такі вміння в житті? Звісно!

У майбутньому такі навички допоможуть учням краще адаптуватися до життя, ставити перед собою цілі та досягати їх, аналізувати інформацію, ухвалювати складні рішення. І експерти припускають, що підприємницька компетентність цього року стане дуже популярною.

Цілісне навчання

Такий підхід спрямований на активізацію всіх аспектів особистості учня (інтелект, емоції, уява, тіло) для більш ефективного навчання. В ідеалі таке навчання має починатися ще з дитсадка, адже вважається, що саме в перші 5 років формується траєкторія для подальшого життя та розвитку дитини.

Цілісне навчання завжди:

персоналізоване;

засноване на особистому досвіді;

зміцнює стосунки в колективі;

враховує культуру та спільноту, в якій живуть учні;

зосереджується на сильних сторонах особистості учня;

використовує формувальне оцінювання;

гейміфіковане.

Цілісне навчання допомагає задовольнити емоційні, соціальні, етичні та академічні потреби учнів.

Віртуальна реальність та штучний інтелект

Ці технології проникають буквально в усі сфери нашого життя, зокрема і в освітню. Наприклад, додатки із доповненою реальністю можуть показати дітям, як проводити складний фізичний експеримент або як виглядають у реальності тварини, що живуть на далеких континентах.

Крім того, завдяки віртуальній реальності діти можуть легко "перенестися" із класу на будь-яку іншу локацію, пов’язану з навчальною темою. І технологій буде лише більше.

Нагадаємо, що в Україні вже запрацював чат-бот ChatGPT. Він може згенерувати що завгодно – наукову працю, статтю, написати контрольну чи іспит тощо. Як це вплине на освіту і чи може він замінити вчителів – читайте у статті.