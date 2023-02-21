Эксперты отмечают, что, наверное, главный образовательный тренд в прошлом году для учителей всего мира – это учить, как украинские педагоги. На какие еще мировые тенденции следует обратить внимание – читайте ниже.

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7 образовательных трендов 2023 года

Развитие гибридных моделей обучения

Еще во время эпидемии все обучение внезапно перешло в онлайн, что стало вызовом для многих. Но впоследствии учителя овладели технологиями дистанционного обучения, а ученики привыкли получать знания через Zoom и Google Meet.

Сейчас педагоги понимают, что будущее не за дистанционкой, а за смешанной учебой. Поэтому школы по всему миру продолжают разрабатывать и адаптировать модели смешанного обучения, пытаясь найти вариант, который будет устраивать всех.

Специалисты предполагают, что обучение будет выглядеть примерно так:

часть учеников обучается только онлайн;

часть – слушает теоретический материал онлайн, а в школу приходит ради практических занятий.

Правильно организованное гибридное обучение позволит учащимся самостоятельно контролировать собственное обучение, учить их самостоятельности и ответственности.

Микрообучение

Это тоже набирает популярность, ведь современная молодежь по причине стремительной цифровизации воспринимает информацию несколько иначе и не может запомнить много сразу.

Что предлагает традиционное образование? Большие пласты теоретического материала, в котором нужно разобраться и который нужно запомнить с первого раза.

Вместо этого микрообучение предлагает совсем другой формат: материал делится на короткие учебные блоки, которые могут повторяться со временем. Такой подход помогает новым концепциям и навыкам закрепиться надолго.

Soft Skills

Soft skills уже несколько лет остается актуальным. И именно те люди, которые могут похвастаться развитыми мягкими навыками (критическое мышление, креативность, лидерские качества, умение работать в команде и решать проблемы и т.д.) имеют гораздо больше шансов построить успешную карьеру.

Работодатели хотят видеть среди своих сотрудников людей, замечательных командных игроков и умеющих налаживать связи с коллегами.

Интересно, что в зарубежных школах активно работают над введением в упражнения и активности, которые будут способствовать развитию мягких навыков. А кто-то предлагает оценивать в школе не только умение решать задачи, но и, например, разбираться с конфликтами.

Нейрообразование

Многие уверены, что именно нейрообразование заменит традиционные модели обучения, которые дают одинаковый набор инструментов для работы с разными детьми. К тому же, это неизменно в течение многих лет. Но учить каждое новое поколение так, как учили предыдущее, неэффективно.

И здесь на помощь может прийти нейрообразование, которое предлагает сначала изучить, как работают мозг и нервная система человека, а уже выбирать лучшие методы обучения.

Нейрообразование базируется на четырех фактах:

Наш мозг – пластичный. Он может адаптироваться и создавать новые нейронные связи на протяжении всей жизни.

Мозг имеет уникальные клетки – зеркальные нейроны. Они активируются как тогда, когда мы выполняем определенное действие, так и когда наблюдаем за тем, как кто-то выполняет его.

Чтобы эффективно учиться, нужна эмоциональная вовлеченность. Обучение, связанное с эмоциями, всегда более продуктивно. Подкармливать эмоции помогают новизна, неожиданность и креативный подход.

Мозг лучше учится, когда задействованы все пять органов чувств.

Это важно, поэтому популярны становятся новые образовательные тренды – выявление индивидуальных потребностей детей, создание положительной учебной среды, работа в малых группах, изменения в школьном графике и т.д.

Развитие предпринимательской компетентности

Педагогов уже давно интересует идея развития навыков предпринимательства еще со школы, и здесь речь не идет о том, чтобы воспитать всех учеников будущими бизнесменами.

Предпринимательская компетентность – это не только бизнес и стартапы, это также об умении человека воплощать свои замыслы в жизнь, креативность, заинтересованность в инновациях, умение рисковать, способность планировать и реализовывать. Пригодятся ли такие умения в жизни? Да!

В будущем такие навыки помогут учащимся лучше адаптироваться к жизни, ставить перед собой цели и добиваться их, анализировать информацию, принимать сложные решения. И эксперты предполагают, что предпринимательская компетентность в этом году станет очень популярной.

Целостное обучение

Такой подход направлен на активизацию всех аспектов личности учащегося (интеллект, эмоции, воображение, тело) для более эффективного обучения. В идеале такое обучение должно начинаться еще с детского сада, ведь считается, что именно в первые 5 лет формируется траектория для дальнейшей жизни и развития ребенка.

Целостное обучение всегда:

персонализированное;

основанное на личном опыте;

укрепляет отношения в коллективе;

учитывает культуру и сообщество, в котором живут учащиеся;

сосредотачивается на сильных сторонах личности учащегося;

использует формовочную оценку;

геймифицированное.

Целостное обучение помогает удовлетворить эмоциональные, социальные, этические и академические потребности учеников.

Виртуальная реальность и искусственный интеллект

Эти технологии проникают буквально во все сферы нашей жизни, в том числе и в образовательную. К примеру, приложения с дополненной реальностью могут показать детям, как проводить сложный физический эксперимент или как выглядят в реальности животные, живущие на дальних континентах.

Кроме того, благодаря виртуальной реальности дети могут легко "перенестись" из класса на любую другую локацию, связанную с обучающей темой. И технологий будет только больше.

Напомним, что в Украине уже заработал чат-бот ChatGPT. Он может сгенерировать что угодно – научный труд, статью, написать контрольную или экзамен. Как это повлияет на образование и может ли он заменить учителей? читайте в статье.