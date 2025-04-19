Як вітатися на Великдень: запам'ятайте, що слід казати і як відповідати

Деякі з великих християнських свят мають усталені форми вітання. Такі вітання прийняті і для Великодня.

20 квітня християни відзначають одне з найбільших свят – Великдень. Воно має не лише свої традиції, а й своє особливе вітання, про нього розповідає 24 Канал.

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Як вітатися на Великдень

Великдень – це одне з найбільших і урочистих християнських свят. Його в народі можуть називати Пасха чи Паска, що є синонімічним рядом. Це свято, як і Різдво, має своє особливе вітання. Воно символізує та сповіщає про радісне диво цього дня – воскресіння Христа.

А тому вітаються на Великдень словами:

"Христос воскрес!"

а у відповідь:

"Воістину воскрес!"

Це вітання вперше промовляють священники під час всеношної служби – так сповіщають вірян про диво воскресіння. Віряни починають так вітатися під час освячення великоднього кошика, відповідаючи на привітання священника.

На Поділлі цю традицію називають – хрестосатися, у сенсі привітати, – "Ми сьогодні ще не хрестосалися" чи "Хочу тебе похрестосати".

З родичами та друзями, заведено вітатися тричі при цьому можна кланятися чи цілувати (чоломкатися) у щічку.

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Скільки часу кажуть "Христос воскрес!"

Традиційне великоднє вітання використовують протягом 40 днів до свята Вознесіння Господнього. Вважається, що саме цей час Ісус після воскресіння перебував на землі.

У всі ці дні можете вітатися словами "Христос воскрес! – Воістину воскрес!".