З наближенням свята виникають суперечки, чи правильно ми називаємо свято. Яка його правильна назва, розповідає 24 Канал, посилаючись на @sho_bulo_zagulo.

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Чи правильно казати "Пасха"

Для позначення найбільшого свята християн українці використовують назви "Пасха", "Паска" і "Великдень". Яка з назв є правильною?

Усі три слова є стилістичними синонімами у розуміння свята Воскресіння Христового. Тому що, коли ми говоримо про свято, то яке б слово не використали – розуміємо, про що ідеться.

Однак, офіційною назвою є Великдень, утворено від Великий день чи Світле Свято Воскресіння Христового.

Словники фіксують і слово "Пасха" для позначення свята, окрім словника Бориса Грінченка. Воно вважається церковно книжним. Вживається в офіційно-діловому мовленні, часто можна зустріти у літературі.

Цим словом позначають і юдейське свято "Пейсах" чи "Песах" – що означає перехід, тобто вихід юдеїв з Єгипту.

Ну а слово "Паска" – розмовний синонім до цього свята і є широковживаним.

А ще – паска – це обрядовий солодкий хліб, який українці печуть до свята. Його рецептів є безліч і вони передаються як родинна реліквія.

Як правильно називається свято: дивіться відео

Словничок до Великодня

Що ж, назву свята ми з'ясували, а ще велику роль відіграють наголоси. Тому пропонуємо вам словничок до Великодня:

ВелИкдень / Великодні свята

ПасХа

не куліч, а пАска і паскИ – обрядовий хліб

– обрядовий хліб яйця – а не яєчка

– а не яєчка крАшанка – зварені пофарбовані однотонні яйця

– зварені пофарбовані однотонні яйця пИсанка – розписані різноманітними візерунками яйця

– розписані різноманітними візерунками яйця не корзінка, а – кошик.

Як бачимо, Великдень має свій словничок, як і Вербна неділя, яка передує найбільшому святу. Готуйтеся до свят та говоріть про нього правильно.