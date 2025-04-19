З наближенням свята виникають суперечки, чи правильно ми називаємо свято. Яка його правильна назва, розповідає 24 Канал, посилаючись на @sho_bulo_zagulo.
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Чи правильно казати "Пасха"
Для позначення найбільшого свята християн українці використовують назви "Пасха", "Паска" і "Великдень". Яка з назв є правильною?
Усі три слова є стилістичними синонімами у розуміння свята Воскресіння Христового. Тому що, коли ми говоримо про свято, то яке б слово не використали – розуміємо, про що ідеться.
Однак, офіційною назвою є Великдень, утворено від Великий день чи Світле Свято Воскресіння Христового.
Словники фіксують і слово "Пасха" для позначення свята, окрім словника Бориса Грінченка. Воно вважається церковно книжним. Вживається в офіційно-діловому мовленні, часто можна зустріти у літературі.
Цим словом позначають і юдейське свято "Пейсах" чи "Песах" – що означає перехід, тобто вихід юдеїв з Єгипту.
Ну а слово "Паска" – розмовний синонім до цього свята і є широковживаним.
А ще – паска – це обрядовий солодкий хліб, який українці печуть до свята. Його рецептів є безліч і вони передаються як родинна реліквія.
Як правильно називається свято: дивіться відео
Словничок до Великодня
Що ж, назву свята ми з'ясували, а ще велику роль відіграють наголоси. Тому пропонуємо вам словничок до Великодня:
- ВелИкдень / Великодні свята
- ПасХа
- не куліч, а пАска і паскИ – обрядовий хліб
- яйця – а не яєчка
- крАшанка – зварені пофарбовані однотонні яйця
- пИсанка – розписані різноманітними візерунками яйця
- не корзінка, а – кошик.
Як бачимо, Великдень має свій словничок, як і Вербна неділя, яка передує найбільшому святу. Готуйтеся до свят та говоріть про нього правильно.