Фінальний ривок: як педагогам пережити завершення навчального року

Кінець навчального року є доволі стресовим як для учнів, так і для педагогів. І для того, аби навчити дітей долати такі виклики, вчителі самі повинні показувати приклад турботи про себе.

Усі вчителі переживають кінець навчального року по-особливому. Учні мріють про канікули, натомість педагоги займаються підбивають підсумки. Також сюди варто додати стрес через переживання за учнів, як складатимуть НМТ чи інші іспити.

Читайте також Прийом до 1-х класів шкіл завершується: що треба знати та обов'язково зробити батькам

Аби стрес та навантаження не зашкодили здоров'ю, вчителям варто потурбуватися про себе та не забувати про кілька вкрай важливих моментів.

Сон

Недосипання – перше, що з нами стається, коли навантаження максимальне, а рівень стресу доволі високий. Дорослим потрібно спати 7 – 9 годин на добу, аби почуватися бадьорими та продуктивними.

Якщо зі сном виникають проблеми, одразу варто звернутися до сімейного лікаря та порадитися з ним щодо заспокійливого. Звичні правила підготовку до сну не завжди допомагають, особливо, коли переживаєш за майбутнє своїх учнів.

Зір

Напевно, важко знайти педагога, який ніколи не скаржився на проблеми із зором. Постійне читання та перевірка робіт здатні виснажувати зоровий ресурс, а робити перерви у роботі та займатися зоровою гімнастикою вчителі часто забувають.

Настрій

Перебувати у гарному гуморі – одне з найважливіших завдань вчителя, особливо наприкінці навчального року. Прогулянки, музика, улюблена активність та час на себе дозволять уникнути вигорання, боротися з яким доведеться усе літо.

Вітаміни

Часто причиною виснаження чи поганого самопочуття є банальні проблеми зі здоров'ям. Огляд в лікаря та здача аналізів повинні бути регулярною процедурою для всіх педагогів.

Також не потрібно забувати, що робота вчителя дуже виснажує ресурси, тому не забудьте поговорити з лікарем про те, які вітамінні комплекси допоможуть перебувати в тонусі та легше переносити навантаження.