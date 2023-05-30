Все учителя переживают конец учебного года по-особому. Ученики мечтают о каникулах, вместо этого педагоги занимаются подводящими итоги. Также сюда следует добавить стресс из-за переживаний за учеников, как будут сдавать НМТ или другие экзамены.
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Чтобы стресс и нагрузка не повредили здоровью, учителям следует позаботиться о себе и не забывать о нескольких очень важных моментах.
- Сон
Недосыпание – первое, что с нами происходит, когда нагрузка максимальная, а уровень стресса достаточно высокий. Взрослым нужно спать 7 – 9 часов в сутки, чтобы чувствовать себя бодрыми и продуктивными.
Если со сном возникают проблемы, сразу следует обратиться к семейному врачу и посоветоваться с ним по поводу успокаивающего. Привычные правила подготовку ко сну не всегда помогают, особенно когда переживаешь за будущее своих учеников.
- Зрение
Наверное, трудно найти педагога, никогда не жаловавшегося на проблемы со зрением. Постоянное чтение и проверка работ способны истощать зрительный ресурс, делать перерывы в работе и заниматься зрительной гимнастикой учителя часто забывают.
- Настроение
Находиться в хорошем настроении – одна из важнейших задач учителя, особенно в конце учебного года. Прогулки, музыка, любимая активность и время на себя позволят избежать выгорания, бороться с которым придется все лето.
- Витамины
Часто причиной истощения или плохого самочувствия есть банальные проблемы со здоровьем. Осмотр врача и сдача анализов должны быть регулярной процедурой для всех педагогов.
Также не нужно забывать, что работа учителя очень изнуряет ресурсы, поэтому не забудьте поговорить с врачом о том, какие витаминные комплексы помогут находиться в тонусе и легче переносить нагрузку.