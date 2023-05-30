Все учителя переживают конец учебного года по-особому. Ученики мечтают о каникулах, вместо этого педагоги занимаются подводящими итоги. Также сюда следует добавить стресс из-за переживаний за учеников, как будут сдавать НМТ или другие экзамены.

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Чтобы стресс и нагрузка не повредили здоровью, учителям следует позаботиться о себе и не забывать о нескольких очень важных моментах.

Сон

Недосыпание – первое, что с нами происходит, когда нагрузка максимальная, а уровень стресса достаточно высокий. Взрослым нужно спать 7 – 9 часов в сутки, чтобы чувствовать себя бодрыми и продуктивными.

Если со сном возникают проблемы, сразу следует обратиться к семейному врачу и посоветоваться с ним по поводу успокаивающего. Привычные правила подготовку ко сну не всегда помогают, особенно когда переживаешь за будущее своих учеников.

Зрение

Наверное, трудно найти педагога, никогда не жаловавшегося на проблемы со зрением. Постоянное чтение и проверка работ способны истощать зрительный ресурс, делать перерывы в работе и заниматься зрительной гимнастикой учителя часто забывают.

Настроение

Находиться в хорошем настроении – одна из важнейших задач учителя, особенно в конце учебного года. Прогулки, музыка, любимая активность и время на себя позволят избежать выгорания, бороться с которым придется все лето.

Витамины

Часто причиной истощения или плохого самочувствия есть банальные проблемы со здоровьем. Осмотр врача и сдача анализов должны быть регулярной процедурой для всех педагогов.

Также не нужно забывать, что работа учителя очень изнуряет ресурсы, поэтому не забудьте поговорить с врачом о том, какие витаминные комплексы помогут находиться в тонусе и легче переносить нагрузку.