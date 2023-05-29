Дети имеют право учиться в школе, которая ближе к месту их проживания. При этом, если есть свободные места, могут выбрать другие учебные заведения.
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Сроки и документы, какие следует подать для зачисления в 1 класс
Заявление онлайн или лично для зачисления ребенка в 1 класс нужно подать до 31 мая. Также следует иметь с собой паспорт и копию свидетельства о рождении ребенка. Не забыть стоит и оригинал или копию медицинской справки. Так же могут поступать и родители детей, которые сейчас находятся за границей. После зачисления дети смогут получать образование онлайн.
Процедура зачисления ребенка в 1 класс / Служба образовательного омбудсмена
Кто имеет право на первоочередное зачисление в первый класс
Такое право имеют:
- дети, проживающие на территории обслуживания школы;
- дети, которые являются родными братьями и сестрами детей, которые уже учатся в этой школе;
- дети работников школы.
Первоочередное зачисление длится с 31 мая по 1 июня включительно.
Если на 31 мая количество поданных заявлений о зачислении не превышает общего количества мест в первых классах, то не позднее 1 июня издают приказ о зачислении всех детей.
До 15 июня включительно по результатам жеребьевки на свободные места относят детей, не проживающих на территории школы.
В течение двух рабочих дней со дня зачисления детей в первый класс школа обнародует на своем информационном стенде, а также на официальном сайте:
- список зачисленных учеников с указанием только их фамилий;
- объявления о дате, времени, месте и способе проведения жеребьевки;
- информацию о количестве свободных мест и фамилиях детей, претендующих на свободные места;
- приказ руководителя учебного заведения об образовании конкурсной комиссии из трех человек для проведения жеребьевки.
Как происходит жеребьевка
Жеребьевка для зачисления детей на свободные места в школу происходит в течение 5 – 10 июня. Процедура должна проходить прозрачно. Событие могут навестить даже журналисты и общественные деятели.
Жеребьевку производят с помощью барабана, ящика или другого устройства из прозрачного материала. В течение 2 рабочих дней после объявления результатов можно подать жалобу по результатам жеребьевки.
После 15 июня зачисление на свободные места происходит следующим образом;
- к началу учебного года – дети, имеющие право на первоочередное зачисление;
- в течение учебного года – в порядке поступления заявлений о зачислении.
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Как относят к 1 классу детей-переселенцев
Если у родителей нет свидетельства о рождении ребенка, директор школы должен помочь с его оформлением.
В Службе образовательного омбудсмена отметили, что в условиях военного положения родителям и законным представителям детей-переселенцев необходимо предоставить один из следующих документов:
- справку о взятии на учет внутриперемещенного лица;
- справку об обращении за защитой в Украине;
- удостоверение беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита.
Как будут зачислять детей, которые сейчас находятся на ВТО
В Минобразования советуют родителям подавать заявление в школу, расположенную на подконтрольной Украине территории. Впоследствии ребенок будет учиться дистанционно.
Что еще стоит знать о поступлении в первый класс:
- зачисление детей в учебное заведение на конкурсной основе запрещено, кроме учреждений специализированного образования и частных учебных заведений;
- родители имеют право выбирать учебное заведение, образовательную программу, вид и форму получения детьми соответствующего образования;
- если школа отказывается принимать документы, следует письменно обратиться в местный отдел образования;
- если после принятия исчерпывающих мер количество детей, имеющих право на первоочередное зачисление, превышает способность школы, местный отдел образования безотлагательно должен предложить родителям по выбору перечень школ, максимально доступных и приближенных к месту их проживания. Также – способствовать зачислению детей в избранные их родителями учебные заведения.