Дети имеют право учиться в школе, которая ближе к месту их проживания. При этом, если есть свободные места, могут выбрать другие учебные заведения.

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Сроки и документы, какие следует подать для зачисления в 1 класс

Заявление онлайн или лично для зачисления ребенка в 1 класс нужно подать до 31 мая. Также следует иметь с собой паспорт и копию свидетельства о рождении ребенка. Не забыть стоит и оригинал или копию медицинской справки. Так же могут поступать и родители детей, которые сейчас находятся за границей. После зачисления дети смогут получать образование онлайн.


Процедура зачисления ребенка в 1 класс / Служба образовательного омбудсмена

Кто имеет право на первоочередное зачисление в первый класс

Такое право имеют:

  • дети, проживающие на территории обслуживания школы;
  • дети, которые являются родными братьями и сестрами детей, которые уже учатся в этой школе;
  • дети работников школы.

Первоочередное зачисление длится с 31 мая по 1 июня включительно.

Если на 31 мая количество поданных заявлений о зачислении не превышает общего количества мест в первых классах, то не позднее 1 июня издают приказ о зачислении всех детей.

До 15 июня включительно по результатам жеребьевки на свободные места относят детей, не проживающих на территории школы.

В течение двух рабочих дней со дня зачисления детей в первый класс школа обнародует на своем информационном стенде, а также на официальном сайте:

  • список зачисленных учеников с указанием только их фамилий;
  • объявления о дате, времени, месте и способе проведения жеребьевки;
  • информацию о количестве свободных мест и фамилиях детей, претендующих на свободные места;
  • приказ руководителя учебного заведения об образовании конкурсной комиссии из трех человек для проведения жеребьевки.

Как происходит жеребьевка

Жеребьевка для зачисления детей на свободные места в школу происходит в течение 5 – 10 июня. Процедура должна проходить прозрачно. Событие могут навестить даже журналисты и общественные деятели.

Жеребьевку производят с помощью барабана, ящика или другого устройства из прозрачного материала. В течение 2 рабочих дней после объявления результатов можно подать жалобу по результатам жеребьевки.

После 15 июня зачисление на свободные места происходит следующим образом;

  • к началу учебного года – дети, имеющие право на первоочередное зачисление;
  • в течение учебного года – в порядке поступления заявлений о зачислении.

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Как относят к 1 классу детей-переселенцев

Если у родителей нет свидетельства о рождении ребенка, директор школы должен помочь с его оформлением.

В Службе образовательного омбудсмена отметили, что в условиях военного положения родителям и законным представителям детей-переселенцев необходимо предоставить один из следующих документов:

  • справку о взятии на учет внутриперемещенного лица;
  • справку об обращении за защитой в Украине;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита.

Как будут зачислять детей, которые сейчас находятся на ВТО

В Минобразования советуют родителям подавать заявление в школу, расположенную на подконтрольной Украине территории. Впоследствии ребенок будет учиться дистанционно.

Что еще стоит знать о поступлении в первый класс:

  • зачисление детей в учебное заведение на конкурсной основе запрещено, кроме учреждений специализированного образования и частных учебных заведений;
  • родители имеют право выбирать учебное заведение, образовательную программу, вид и форму получения детьми соответствующего образования;
  • если школа отказывается принимать документы, следует письменно обратиться в местный отдел образования;
  • если после принятия исчерпывающих мер количество детей, имеющих право на первоочередное зачисление, превышает способность школы, местный отдел образования безотлагательно должен предложить родителям по выбору перечень школ, максимально доступных и приближенных к месту их проживания. Также – способствовать зачислению детей в избранные их родителями учебные заведения.