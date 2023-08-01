Чехія пропонує українцям стипендії на навчання у магістратурі та докторантурі

Уряд Чехії пропонує українцям стипендії на навчання в магістратурі та докторантурі у вишах своєї країни. Ці держстипендії призначені для покриття стандартної тривалості навчання.

Стипендії надають для навчання на магістерських програмах навчання плюс однорічний підготовчий курс чеської мови. Останній поєднують з іншою спеціальною підготовкою.

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Чехія пропонує стипендії на навчання у магістратурі та докторантурі

Так, державні стипендії цієї категорії призначають випускникам освітнього ступеня бакалавра. Вони можуть вступати лише на навчальні програми з вибраних напрямів навчання, на яких викладання відбувається чеською мовою.

Абітурієнти також зазвичай повинні скласти вступні іспити у відповідний університет. Успішне складання вступних іспитів є необхідною умовою для отримання стипендії.

Також стипендії надають для навчання на програмах магістратури або докторантури. Державні стипендії цієї категорії призначають випускникам відповідно бакалаврату або магістратури, які вступають на навчання з викладанням англійською мовою.

Які галузі навчання рекомендують обрати українцям

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Рекомендовані галузі навчання для українців на стипендії такі:

технічні спеціальності (енергетика, машинобудування, виробництво та обробка, транспорт);

математика та статистика;

інформатика;

кібербезпека;

економіка та фінанси;

хімія;

сільське господарство;

екологія.

Кожен абітурієнт зобов'язаний заповнити електронну форму заявки.

Абітурієнти, які пройдуть відбір, розпочнуть навчання у 2024/25 навчальному році.

Подання заявок триватиме до 30 вересня 2023 року.