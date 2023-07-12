Реєстрація електронного кабінету вступника: які проблеми виникають і як їх розв'язати

1 липня у нашій державі розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників. Через ці кабінети абітурієнти подаватимуть свої заяви до ЗВО.

При цьому у вступників виникає чимало питань та проблем із реєстрацією. У Міносвіти назвали найпоширеніші з них та зробили підказки.

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Що треба знати про реєстрацію електронних кабінетів

Де взяти пароль для кабінету

Пароль для електронного кабінету вступник має придумати самостійно і запам'ятати (чи записати), щоб використовувати його для входу в кабінет. При цьому радять не використовувати однаковий пароль із вашою електронною поштою.

Чи можна зареєструвати електронний кабінет вступника за логіном та паролем від кабінету УЦОЯО

Ні, не можна. Логін та пароль від кабінету УЦОЯО – це параметри входу в зовсім іншу систему, а саме реєстрації та складання НМТ/ ЗНО. Для реєстрації електронного кабінету вступника потрібно зазначити унікальні логін (ваш e-mail) та пароль.

Що робити, якщо не встиг активувати кабінет за 15 хвилин

Пройдіть усю процедуру реєстрації електронного кабінету спочатку.

Як діяти, якщо зареєстрував кабінет на пошту, до якої не маю доступу

Якщо ви зареєстрували електронний кабінет, але не змогли його активувати через відсутність доступу до електронної пошти, потрібно пройти процедуру реєстрації кабінету спочатку та вказати актуальну електронну скриньку.

Що робити, якщо я забув пароль від кабінету або система мене заблокувала

Якщо ви кілька разів зазначили неправильний пароль і перевищили ліміт невдалих спроб авторизації, то система блокує вас на 5 хвилин. Тож не варто вгадувати пароль, а скористатися функцією "Забули пароль?".

Я забув логін до свого кабінету. Як відновити доступ

Для зміни логіна надішліть відповідну заяву на електронну адресу vstup@inforesurs.gov.ua. Додайте до листа сканкопії документа про освіту та документа, що посвідчує особу. Заяву необхідно відправити з актуальної електронної адреси, яку надалі ви будете використовувати як логін електронного кабінету.

Реєстрував кабінет торік, а тепер не можу в нього зайти

Заяву на зміну логіна може надіслати лише вступник.

Усі електронні кабінети вступників, зареєстровані протягом минулих років, неактивні. Вам треба створити новий кабінет.

Як завантажити документи в кабінет

Під час реєстрації електронного кабінету для вступу до вишів або коледжів жодні документи чи додатки до них завантажувати в кабінет не потрібно. 2023 року в електронний кабінет вступник завантажує тільки своє фото.

Як мені подати заяву на творчий конкурс (співбесіду), якщо в кабінеті недоступне подання заяв

Очевидно, ви намагаєтеся подати заяви на вступ, приймання яких починається пізніше. Заява на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс) та заява на вступ – це різні типи заяв. Подання заяв на вступне випробування відбувається в окремому модулі електронного кабінету "Реєстрація на вступне випробування".

Якщо я планую подавати заяви до ЗВО на основі різних документів про освіту, чи треба створювати кілька кабінетів

Ні, ви створюєте один кабінет на основі одного з документів про освіту, а інший має відобразитися вже в кабінеті, або ви можете додати його туди самостійно.

Якщо я хочу вступати одночасно і до ЗВО, і до профтеху, чи треба реєструвати різні кабінети

Так. Для цього реєструвати потрібно два різні електронні кабінети, але можливо вказати однакові логін та пароль.

Як діяти, якщо я хочу вступати до ЗВО, а кабінет зареєстрував для вступу у профтех

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Зареєструвати новий електронний кабінет, у якому передбачено реєстрацію для вищої та фахової передвищої освіти.

Не можу зареєструвати кабінет, бо видає помилку, що робити

Алгоритм дій вступника в разі кожної з помилок прописаний у відповідних інструкціях, які розміщені на сайті vstup.edbo.gov.ua.

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Якщо я змінила прізвище, як мені зареєструвати електронний кабінет

Зверніться до приймальної комісії найближчого вишу чи коледжу: там допоможуть внести в базу нові дані. Також ви можете надіслати копії документа про освіту, документа, що посвідчує особу (якщо ID картка, то з двох сторін), документа про зміну ПІБ та скрін помилки на електронну адресу vstup@inforesurs.gov.ua

Чи залежить імовірність вступу на бюджет від того, коли зареєстрував кабінет чи подав заяву

Ні, дата створення кабінету чи подання заяви жодним чином не впливає на ваш конкурсний бал, а отже – можливість отримати бюджетне місце. Головне – зареєструвати кабінет та подати заяви в терміни, передбачені для вашої траєкторії вступу. Усі актуальні дати можна переглянути на сайті vstup.edbo.gov.ua або в чат-боті @inforesurs_gov_ua_bot.

Де знайти серію і номер документа про освіту

Фотокомп'ютерний (пластиковий) документ має серію з двох літер, а номер – із восьми цифр.

Сформований в ЄДЕБО документ має одну літеру та дві цифри у серії та шість цифр у номері.

Чому я не можу додати в електронний кабінет виданий 2023 року диплом кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра

Документ про освіту, який має серію В23, К23 тощо, в електронний кабінет не додається вступником. Він автоматично з'явиться в електронному кабінеті, як тільки заклад освіти переведе документ про освіту в реєстр виданих документів.

Чи можна з одного кабінету подати кілька заяв в один/різні університети

Так, зі свого електронного кабінету ви можете подати до 20 заяв (із них 5 – на бюджет) на будь-які обрані вами спеціальності в будь-які заклади вищої освіти.

Як додати квоту чи пільгу в електронний кабінет вступника

Для цього до подання заяв вам треба звернутися до приймальної комісії закладу освіти з підтверджувальними документами. Після внесення інформації у відповідний реєстр право на пільгу буде відображено у вашому електронному кабінеті.

Відбувся передрук документа у зв'язку з відзнакою, чи можна подати старий документ

Ні. Потрібно реєструвати електронний кабінет за реквізитами нового документа, оскільки попередній буде анульовано.

Чому в кабінеті вступника немає де зазначити ПІБ

Тому що система реєстрації електронних кабінетів автоматично ідентифікує вступника за вказаними ним даними документа про освіту та сертифіката НМТ/ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ або документа, що посвідчує особу.

Чи можна видалити електронний кабінет

Ні, це неможливо. Усі створені електронні кабінети зберігаються до завершення вступної кампанії цього року.