При этом у поступающих возникает немало вопросов и проблем с регистрацией. В Минобразования назвали самые распространенные из них и подсказки.

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Что нужно знать о регистрации электронных кабинетов

Где взять пароль для кабинета

Пароль для электронного кабинета абитуриент должен придумать самостоятельно и запомнить (или записать), чтобы использовать его для входа в кабинет. При этом советуют не использовать одинаковый пароль с вашей электронной почтой.

Можно ли зарегистрировать электронный кабинет поступающего по логину и паролю от кабинета УЦОКО

Нет, нельзя. Логин и пароль от кабинета УЦОКО – это параметры входа в совершенно другую систему, а именно регистрации и сдачи НМТ/ ВНО. Для регистрации электронного кабинета поступающего нужно указать уникальные логин (ваш e-mail) и пароль.

Что делать, если не успел активировать кабинет через 15 минут

Пройдите всю процедуру регистрации электронного кабинета сначала.

Как действовать, если зарегистрировал кабинет на почту, к которой нет доступа

Если вы зарегистрировали электронный кабинет, но не смогли активировать его из-за отсутствия доступа к электронной почте, нужно пройти процедуру регистрации кабинета сначала и указать актуальный электронный ящик.

Что делать, если я забыл пароль от кабинета или система меня заблокировала

Если вы несколько раз указали неправильный пароль и превысили предел неудачных попыток авторизации, то система блокирует вас на 5 минут. Так что не стоит угадывать пароль, а воспользоваться функцией "Забыли пароль?".

Я забыл логин в свой кабинет. Как восстановить доступ

Для смены логина пришлите соответствующую заявление по электронному адресу vstup@inforesurs.gov.ua. Добавьте в письмо сканкопии документ об образовании и документ, удостоверяющий личность. Заявление необходимо отправить с актуального электронного адреса, который в дальнейшем вы будете использовать как логин электронного кабинета.

Обратите внимание! Заяву на смену логину может прислать только абитуриент.

Регистрировал кабинет в прошлом году, а теперь не могу в него войти

Все электронные кабинеты абитуриентов, зарегистрированные в течение прошлых лет, неактивны. Вам нужно создать новый кабинет.

Как загрузить документы в кабинет

При регистрации электронного кабинета для поступления в вузы или колледжи никакие документы или приложения к ним загружать в кабинет не требуется. В 2023 году в электронный кабинет абитуриент загружает только свое фото.

Как подать заявление на творческий конкурс (собеседование), если в кабинете недоступна подача заявлений

Очевидно, вы пытаетесь подать заявления на поступление, прием которых начинается позже. Заявление на вступительное испытание (собеседование, творческий конкурс) и заявление на поступление – это разные типы заявлений. Подача заявлений на вступительное испытание происходит в отдельном модуле электронного кабинета "Регистрация на вступительное испытание".

Если я планирую подавать заявления в ЗВО на основе различных документов об образовании, нужно ли создавать несколько кабинетов

Нет, вы создаете один кабинет на основе одного из документов об образовании, а другой должен отобразиться уже в кабинете или вы можете добавить его туда самостоятельно.

Если я хочу поступать одновременно и в ЗВО, и в профтех, надо ли регистрировать разные кабинеты

Да. Для этого регистрировать нужно два разных электронных кабинета, но можно указать одинаковые логин и пароль.

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Как поступить, если я хочу поступать в ЗВО, а кабинет зарегистрировал для поступления в профтех

Зарегистрировать новый электронный кабинет, в котором предусмотрена регистрация для высшего и профессионального высшего образования.

Не могу зарегистрировать кабинет, потому что выдает ошибку, что делать

Алгоритм действий поступающего в случае каждой из ошибок прописан в соответствующих инструкциях, размещенных на сайте vstup.edbo.gov.ua.

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Если я сменила фамилию, как мне зарегистрировать электронный кабинет

Обратитесь в приемную комиссию ближайшего вуза или колледжа: там помогут внести в базу новые данные. Также вы можете отправить копии документа об образовании, документа, удостоверяющего личность (если ID карта, то с двух сторон), документа об изменении ФИО и скрин ошибки по электронному адресу vstup@inforesurs.gov.ua.

Зависит ли вероятность поступления в бюджет от того, когда зарегистрировал кабинет или подал заявление

Нет, дата создания кабинета или подачи заявления никоим образом не влияет на ваш конкурсный балл, а значит – возможность получить бюджетное место. Главное – зарегистрировать кабинет и подать заявления в сроки, предусмотренные для траектории поступления. Все актуальные даты можно посмотреть на сайте vstup.edbo.gov.ua или в чат-боте @inforesurs_gov_ru_bot.

Где найти серию и номер документа по образованию

Фотокомпьютерный (пластиковый) документ имеет серию из двух букв, а номер – из восьми цифр.

Сформированный в ЕГЭБО документ имеет одну букву и две цифры в серии и шесть цифр в номере.

Почему я не могу добавить в электронный кабинет изданный в 2023 году диплом квалифицированного рабочего, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, бакалавра

Документ об образовании, имеющий серию В23, К23 и т.п., в электронный кабинет не добавляется поступающим. Он автоматически появится в электронном кабинете, как только учебное заведение переведет документ об образовании в реестр выданных документов.

Можно ли из одного кабинета подать несколько заявлений в один/разные университеты

Так, из своего электронного кабинета вы можете подать до 20 заявлений (из них 5 – на бюджет) на любые специальности, выбранные вами в любые учреждения высшего образования.

Как добавить квоту или льготу в электронный кабинет поступающего

Для этого к подаче заявлений вам нужно обратиться в приемную комиссию учебного заведения с подтверждающими документами. После внесения информации в реестр право на льготу будет отображено в вашем электронном кабинете.

Состоялась перепечатка документа в связи с отличием, можно ли подать старый документ

Нет. Нужно регистрировать электронный кабинет по реквизитам нового документа, поскольку предыдущий будет аннулирован.

Почему в кабинете абитуриента негде указать ФИО

Потому что система регистрации электронных кабинетов автоматически идентифицирует поступающего по указанным им данным документа об образовании и сертификате НМТ/ВНО/ЕВИ/ЕФОВ или документа, удостоверяющего личность.

Можно ли удалить электронный кабинет

Нет, это невозможно. Все созданные электронные кабинеты хранятся до завершения вступительной кампании этого года.