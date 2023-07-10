Вступна кампанія 2023: коли і як відбувається творчий конкурс на бакалаврат

Для вступу на окремі спеціальності у виші абітурієнти мають пройти окремий конкурс. Так, в Україні триває реєстрація вступників на творчий конкурс, індивідуальну співбесіду чи фаховий іспит.

Творчий конкурс може відбуватися як офлайн, так і дистанційно у межах одного дня, аби виявити творчі або фізичні здібності вступника. Формат визначає виш.

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Коли реєстрація на творчі конкурси

У творчих конкурсах мають право брати особи, які закінчили 11 клас.

Реєстрація заяв на участь у творчих конкурсах триває:

для вступу на бюджет – з 3 липня до 13:00 10 липня;

для вступу виключно на контракт – з 3 липня до 18:00 25 липня.

Інформацію про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі можна знайти на офіційному вебсайті ЗВО або його відокремленого структурного підрозділу.

Які документи треба подати для участі у творчому конкурсі

Заяви на вступ до вишів у 2023 році подають через особисті електронні кабінети вступників. У паперовій формі або електронною поштою до приймальної комісії ВЗО документи можна подати лише у разі відсутності такого кабінету.

Для участі у творчому конкурсі вступники також подають:

копію документа, що посвідчує особу;

фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі);

довідку про закінчення школи у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО.

До слова, виш у своїх Правилах прийому може також встановлювати перелік додаткових документів, необхідних для вступу. Але у разі, якщо передбачено особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Для допуску до творчого конкурсу вступник має мати оригінал паспорта.

Коли відбуваються творчі конкурси

Творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування тривають у декілька потоків з 7 до 18 липня включно.

Для вступу виключно на контракт творчі конкурси тривають до 31 липня.

Які програми творчих конкурсів

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Програми творчих конкурсів, структура та порядок оцінювання розробляють і погоджують приймальні комісії вишів не пізніше 30 квітня 2023 року. При цьому творчі конкурси не можуть містити завдань, яких не передбачають ці програми. Також виш має обов'язково оприлюднити на своєму сайті відповідну програму. Останні мають містити критерії оцінювання, структуру оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

Як оцінюють результати творчих конкурсів

За результатами творчого конкурсу учасник отримує оцінку за шкалою 100 – 200 балів (з кроком в один бал) або оцінку "незадовільно". Оцінювання й оприлюднення результатів творчого конкурсу має відбутися не пізніше наступного дня за днем його проведення.

Як дізнатися про результати творчого конкурсу

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на бюджетні місця мають розмістити на офіційних вебсайтах ЗВО. Також ці дані вносять до ЄДЕБО.