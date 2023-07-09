Натомість індивідуальні усні співбесіди замість єдиного вступного іспиту, фахові іспити та фахові іспити замість ЄФВВ мають пройти майбутні магістранти. Але ті, що мають право на спеціальні умови вступу до вишів.

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Як зареєструватися на творчий конкурс 2023

Заяви для участі у вступних випробуваннях абітурієнти мають подати через особисті електронні кабінети вступників.

Якщо вступник не має такого електронного кабінету, може подати документи в обраний виш у паперовій формі або електронною поштою до приймальної комісії.

Реєстрація заяв на участь у творчих конкурсах для вступу на бюджет триватиме до 13:00 10 липня.

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Вступники, які планують вступати виключно на контракт, зможуть реєструватись для участі у творчих конкурсах до 18:00 25 липня.

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ триватиме до 18:00 16 липня.

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Для вступу на які спеціальності потрібний творчий конкурс

Пройти творчий конкурс треба для вступу на такі спеціальності:

фізична культура і спорт;

аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн");

дизайн (спеціалізація "Дизайн одягу (взуття)");

дизайн (спеціалізація "Дизайн середовища");

дизайн (спеціалізація "Промисловий дизайн");

образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

хореографія;

музичне мистецтво;

сценічне мистецтво;

архітектура та містобудування.

Творчий конкурс може відбуватися як очно, так і дистанційно.