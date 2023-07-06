Деякі спеціальності окрім НМТ потребують складання творчого конкурсу. На цьому іспиті комісія повинна оцінити фізичні або творчі здібності абітурієнта, які потрібні для подальшого здобуття вищої освіти.

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Зокрема, може йтися про перевірку раніше здобутої освіти, адже деякі спеціальності потребують спеціальних навиків або знань, без яких просто неможливо обійтися.

Як буде відбуватися творчий конкурс та яким спеціальностям він потрібен

Пройти творчий конкурс потрібно буде абітурієнтам, які хочуть вступати на наступні спеціальності:

Фізична культура і спорт;

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

Дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн");

Дизайн (спеціалізація "Дизайн одягу (взуття)");

Дизайн (спеціалізація "Дизайн середовища");

Дизайн (спеціалізація "Промисловий дизайн");

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

Хореографія;

Музичне мистецтво;

Сценічне мистецтво;

Архітектура та містобудування.

Творчий конкурс може відбуватися як очно, так і дистанційно. Рішення про форму проведення кожен навчальний заклад визначає сам.

Цей іспит повинен відбутися в межах одного дня, а його результати повинні оголосити не пізніше наступного дня. Оцінка може бути негативною ("незадовільно") або позитивною у діапазоні від 100 до 200.