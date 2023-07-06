Некоторые специальности помимо НМТ требуют сдачи творческого конкурса. На этом экзамене комиссия должна оценить физические или творческие способности абитуриента, необходимые для дальнейшего получения высшего образования.

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В частности, речь может идти о проверке ранее полученного образования, ведь некоторые специальности нуждаются в специальных навыках или знаниях, без которых просто невозможно обойтись.

Как будет проходить творческий конкурс и каким специальностям он нужен

Пройти творческий конкурс нужно будет абитуриентам, желающим поступать на следующие специальности:

Физическая культура и спорт;

Аудиовизуальное искусство и производство;

Дизайн (специализация "Графический дизайн");

Дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)");

Дизайн (специализация "Дизайн среды");

Дизайн (специализация "Промышленный дизайн");

Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;

Хореография;

Музыкальное искусство;

Сценическое искусство;

Архитектура и градостроительство.

Творческий конкурс может проходить как очно, так и дистанционно. Решение о форме проведения каждое учебное заведение определяет самостоятельно.

Этот экзамен должен пройти в пределах одного дня, а его результаты должны объявить не позднее следующего дня. Оценка может быть отрицательной ("неудовлетворительно") или положительной в диапазоне от 100 до 200.