Некоторые специальности помимо НМТ требуют сдачи творческого конкурса. На этом экзамене комиссия должна оценить физические или творческие способности абитуриента, необходимые для дальнейшего получения высшего образования.
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В частности, речь может идти о проверке ранее полученного образования, ведь некоторые специальности нуждаются в специальных навыках или знаниях, без которых просто невозможно обойтись.
Как будет проходить творческий конкурс и каким специальностям он нужен
Пройти творческий конкурс нужно будет абитуриентам, желающим поступать на следующие специальности:
- Физическая культура и спорт;
- Аудиовизуальное искусство и производство;
- Дизайн (специализация "Графический дизайн");
- Дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)");
- Дизайн (специализация "Дизайн среды");
- Дизайн (специализация "Промышленный дизайн");
- Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;
- Хореография;
- Музыкальное искусство;
- Сценическое искусство;
- Архитектура и градостроительство.
Творческий конкурс может проходить как очно, так и дистанционно. Решение о форме проведения каждое учебное заведение определяет самостоятельно.
Этот экзамен должен пройти в пределах одного дня, а его результаты должны объявить не позднее следующего дня. Оценка может быть отрицательной ("неудовлетворительно") или положительной в диапазоне от 100 до 200.