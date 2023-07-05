Также в самом кабинете может не отображаться другой документ по образованию. Поэтому поступающим советуют проверить наличие документа в реестр документов об образовании.

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У некоторых поступающих в электронном кабинете возникли проблемы

Так, поступающих предупреждают: если документа в реестре нет, вероятнее всего, ЗВО еще не завершил процесс его заказа в базе (ЕДЕБО). В таком случае абитуриент должен обратиться в свое учебное заведение и уточнить сроки внесения документа.

Если же документ находится в реестре, но в кабинете не отображается, поступающий может добавить его самостоятельно. Для этого необходимо перейти в модуль "Документы об образовании", выбрать тип документа, указать его серию и номер и нажать кнопку "Добавить".

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Если и после этого будет возникать ошибка, поступающему следует обратиться в сервис поддержки электронных кабинетов на ящик vstup@inforesurs.gov.ua и предоставить подробную информацию (суть обращения, ФИО поступающего, данные документа об образовании и документа, удостоверяющего личность, контактный номер телефона) .

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Стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих

1 июля в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Именно через эти кабинеты абитуриенты будут подавать заявления в вузы.

Для регистрации кабинета следует войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме.

Чтобы создать электронный кабинет, нужно указать адрес электронной почты.

Для регистрации электронного кабинета необходимо также внести данные сертификата НМТ (или ВНО) и свидетельства о среднем образовании (аттестата).

После активации электронного кабинета нужно ввести/скачать следующую информацию о поступающем: