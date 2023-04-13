Чим ближче іспити, тим більше соцмереж: як нарешті почати вчитися

Іспити наближаються, проте самоорганізацією підготовки можуть похизуватися не всі. Кілька хвилин відпочинку перетворюються на втрачені години, через що рівень стресу лише зростає.

Інтернет та соціальні мережі мали б стати для нас невичерпним джерелом знань. Кілька кліків – і нам доступна будь-яка інформація або можливість зв'язатися з експертами певної галузі.

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Але, як це часто трапляється, "щось пішло не так", і ми готові годинами беззмістовно блукати мережею, переглядаючи сотні світлин та відеоролики, змісту яких не зможемо пригадати вже на наступний день.

Відпочинок – це добре, але коли наближаються важливі іспити, так просто розкидатися часом не можна. Як повернути контроль над своїм часом, аби потім не шкодувати про втрачений час та можливості – нумо розбиратися.

Чому ми "підсіли" на соцмережі

Винуватцем є дофамін, який дарує нам відчуття радості. Річ у тому, що завдяки соцмережам ми можемо отримувати його дуже швидко та легко, не докладаючи жодних зусиль. Відповідно, боротися з соцмережами важко, оскільки це потребує зусиль волі, а це дуже обмежений ресурс.

Соціальні мережі відволікають від важливих завдань / Фото Pexels

Також варто враховувати, що навіть якщо ми навчаємося, то соцмережі залишаються доступними, варто лише відкрити нове вікно або перемкнутися між додатками. Відволіктися дуже легко, а під час підготовки до іспитів це може мати дуже велику ціну.

Що робити, аби не відволікатися від навчання

Позбавити себе доступу до соцмереж – дуже простий рецепт, але втілити його у реальність не так вже й просто. Пояснення зрозуміле: вони стали важливою частиною нашого життя та завжди під рукою.

Одразу вдаватися до радикальних дій не варто – це зробить успіх вкрай малоймовірним. Краще розпочати з обмежень, для цього є безліч корисних додатків та розширень для браузера.

Також можна спробувати знайти дофаміновий замінник: музику, чай тощо. Це може бути все, з чим ви зможете поєднати навчання та забезпечити мозок порцією легкого задоволення.

Окрім того, спробуйте перетворити соцмережі на своєрідну винагороду, але чітко визначте час "зависання". Привчіть себе, що після відповідного сигналу будильника потрібно повертатися до важливіших справ.

Звісно, для концентрації на роботі вам потрібно немало силі волі. Тут не допоможе мотивація, лише системність. Будьте певні – вже після кількох ітерацій вам буде легко відмовитися від соцмереж, а власний прогрес спонукає й надалі обмежувати свій час у цих додатках.