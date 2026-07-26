"Відмінити" і "скасувати": ще одна поширена мовна пастка
Є слова, які звучать правильно, однак збивають із пантелику своїм значенням. Через схожість із російською мовою ми нерідко використовуємо їх не за призначенням.
Іноді помилка виникає не тому, що слова немає в українській мові, а тому, що його вживають не в тому значенні. Саме так сталося з дієсловом "відмінити", яке не означає "скасувати". Про їх значення та правильне вживання розповідаємо з посиланням на "Мова – ДНК нації".
Яка різниця між словами "відмінити" і "скасувати"?
У документах, новинах і повсякденному мовленні часто можна почути: "відмінили рейс", "відмінили уроки", "відмінили концерт". Проте у цьому значення в українській мові це слово – помилка. Українська мова чітко розрізняє два різні дієслова – "відмінити" та "скасувати" і вони не взаємозамінні, кожне має своє місце.
Фрази на кшталт "відмінити зустріч" – це калька з російського "отменить". В українській літературній мові для цього вже давно існує точне слово – "скасувати". Саме його рекомендують словники, мовознавці та сучасний український правопис.
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За Словником української мови, скасувати – це:
- визнати недійсним;
- анулювати;
- припинити дію чогось;
- не проводити запланований захід.
"Заняття в школах під час епідемії грипу скасували" (з газети).
Крім того, дія – це скасовування, скасування, а результат – скасовання.
А от дієслово "відмінити", яке також є в українській мові, має зовсім інше значення. У словниках воно тлумачиться як:
- змінювати закінчення слова за відмінками, а також числами і родами (про іменні частини мови та дієприкметники);
- робити когось або що-небудь інакшим; змінювати.
Саме від цього дієслова походять слова:
- відмінок;
- відмінювання;
- відмінюваний.
Однак під впливом російського "отменять" у нас у значенні "скасовувати" нерідко безпідставно вживають – "відміняти". І не лише в усному мовленні. Нерідко таку помилку можна зустріти в книгах, газетах та на телеекранах.
Будьте уважні зі словамми "скасувати" і "відмінити" / Мова – ДНК нації
Як легко запам'ятати?
Українська мова дуже точна у значеннях слів. Скасувати – означає припинити дію, анулювати або не проводити щось заплановане.
Скасовувати (скасувати) можна:
- рейси;
- зустрічі;
- концерти;
- уроки;
- заняття;
- побачення.
А ще, воно стосується законодавства, бо скасовують: накази, рішення, укази, вироки, закони.
Відмінити – це змінити слово за відмінками.
- іменники;
- прикметники;
- займенники;
- числівники.
Звичайно, що у словниках радянського часу ви зустрінете "відмінити" у значенні "скасувати", але не забувайте, що мову штучно намагалися наблизити до російської, тому ішли на такі непомітні маніпуляції: "отменіть-відмінить-відмінити".
Втім мовознавці наголошують, що час відмовитися від таких помилкових конструкцій. Подібні помилки ми бачимо у випадку зі словами "підбивати" чи "підводити" підсумки.
Тож наступного разу, коли концерт не відбудеться, скажімо: "Концерт скасували", а не "відмінили". Так наше мовлення буде не лише грамотним, а й природним.