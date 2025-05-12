Яку зарплату отримують вчителі в Україні

Зарплата вчителів в Україні залежить від багатьох чинників. У МОН зазначали, що сума є недостатньою, тож педагоги повинні бути першими в черзі на підвищення посадового окладу.

Скільки заробляють вчителі в Україні, розповіло Міністерство освіти і науки України Новини.LIVE у відповідь на офіційний запит. Про це інформує 24 Канал.

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Яку середню зарплату отримують вчителі

Посадовий оклад залежить від тарифного розряду і кваліфікаційної категорії. Враховують до загальної суми зарплати і обов'язкові надбавки, премії та доплати.

Мінімальна педагогічна ставка перебуває на рівні 7 270 гривень. Це дохід працівника без стажу, з мінімальною надбавкою за престижність 5% і без доплат за додаткову роботу, як-от перевірку учнівських робіт або завідування кабінетами.

Такий показник був актуальний станом на лютий 2025 року. Оскільки розмір зарплати не досягає мінімально встановленого рівня, роботодавець зобов'язаний збільшити суму до 8 тисяч гривень. Тож місячний дохід такого вчителя має становити 8 тисяч гривень.

Місячна зарплата досвідченого вчителя без доплат за додаткову роботу (вища категорія, педагогічні звання, надбавка за стаж 30%, мінімальна надбавка за престижність 5%) = 13 048 гривень,

– розповіли в МОН на запит Новини.LIVE.

Цікаво! Торік Артур Пройдаков – вчитель української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу, розповів в інтерв'ю 24 Каналу, що, за даними його колег із Сумщини, педагогу, який приходить працювати у школу на ставку без досвіду, пропонують лише до 6 тисяч гривень зарплати.

Якщо працівник виконує додаткову роботу, наприклад, є вчителем початкового інклюзивного класу, то його заробіток у місяць перебуватиме на рівні 19 330 гривень (має вищу категорію, педагогічні звання, надбавку за стаж 30%, за престижність 20%, усі доплати).