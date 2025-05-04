Про це інформує 24 Канал з посиланням на організаторів. Вони наголошують, що підтримка вчителів математики має ключове значення, адже математика – основа інформаційних технологій.

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В Україні шукають найкращого вчителя математики

Інвестиції в якісну математичну освіту допомагають готувати молодь до успішної кар'єри в ІТ-індустрії та багатьох інших сферах, переконані організатори. І наголошують: школа починається з учителів, тож їх треба підтримувати і відзначати їхні зусилля.

Математика – королева наук, вона формує мислення і вчить креативити. Якщо дитина навчиться креативити в математиці, вона буде креативною в ІТ, фізиці, хімії, бізнесі,

– каже один з ініціаторів відзначення.

За даними міжнародного дослідження PISA-2022, лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності. Різниця між українськими школярами та їхніми однолітками з країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) становить приблизно півтора року навчання.

Крім того, останні результати НМТ показали, що середній бал з математики становив 132,5 із 200 можливих. Однак, українська математична школа має глибокі традиції та досягнення: наші школярі неодноразово здобували медалі на Міжнародній математичній олімпіаді.

Тож подати свою анкету або номінувати свого педагога на премію Global Teacher Prize Ukraine 2025 можна вже сьогодні. Саме ваша історія або історія вашого колеги може стати прикладом для всієї країни. Зробіть перший крок вже зараз: 2025.globalteacherprize.org.ua.

Зауважимо, що Global teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія для вчителів-агентів змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію у 2017 році заснувала ГО "Освіторія".