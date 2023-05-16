Нещодавно був опублікований свіжий рейтинг Global 2000. До нього входять найкращі університети світу, серед них опинилися й кілька українських вишів.

Центр світових рейтингів університетів опублікував рейтинг 2000 найкращих університетів у світі. Потрапити до їх числа вдалося й деяким українським вишам.

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Які українські університети потрапили у рейтинг

Потрапити до переліку 2000 найкращих університетів у світі вдалося для 6 українських вишів. Їм навіть вдалося покращити свої позиції у порівнянні з минулим рейтингом.

У світовий перелік потрапили:

Інститут математики Національної академії наук України;

Харківський фізико-технічний інститут;

Інститут ядерних досліджень НАН України;

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України;

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

До п'ятірки найкращих університетів світу увійшли Гарвард, Массачусетський технологічний університет, Стенфорд, Кембрідж та Оксфорд.

Як формується рейтинг

Упорядники рейтингу спираються на наступні критерії: якість освіти, працевлаштування, викладацький склад, наукові дослідження. Вагому роль у рейтингу відіграє успішність студентів після навчання, наявність у викладачів престижних нагород, а також публікації працівників університету та студентів у престижних наукових журналах.