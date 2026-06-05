Ці слова вже були на НМТ-2026: перевірте, чи знаєте їхнє значення

Завдання на значення іншомовних слів традиційно трапляються на НМТ з української мови та можуть принести вступникам додаткові бали. Репетиторка Катерина розповіла, про які слова вже запитували учасників тестування у 2026 році.

Під час підготовки до Національного мультипредметного тесту вступники зазвичай приділяють багато уваги правопису та граматиці, однак не менш важливими є завдання на лексичне значення слів, зокрема іншомовного походження. Репетиторка ЗНО з української мови Катерина у своєму відео розповіла про слова, які вже траплялися учасникам НМТ-2026, вона радить повторити їхні значення тим, хто ще складатиме тест.

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Які іншомовні слова вже були на НМТ-2026

Одним із таких слів стало "елегійний". За словами викладачки, воно означає сумовитий, сумний або журливий настрій чи характер твору.

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Також вступникам варто пам'ятати значення слова "ліміт". Його українським відповідником є слово "обмеження".

Ще одним прикладом є "екіпірування". Це слово означає спорядження, тобто сукупність речей та обладнання, необхідних для певної діяльності, подорожі чи спортивних занять.

Що розповідає репетиторка: дивіться відео

Катерина також звернула увагу на слово "еластичний". Воно має значення "гнучкий" або "пружний".

Які відповідники варто запам'ятати

В тестах часто перевіряють уміння добирати українські відповідники до іншомовних слів. Саме тому важливо не лише знати самі слова, а й розуміти їхнє значення.

Серед слів, які вже траплялися на НМТ-2026, є й "елемент". Залежно від контексту воно може означати частину, деталь, сторону або рису чогось.

Варто повторювати такі лексичні пари, адже вони допомагають швидше орієнтуватися у тестових завданнях і не втрачати бали на, здавалося б, нескладних питаннях. Під час фінальної підготовки до НМТ варто звернути увагу не лише на правила та винятки, а й на словниковий запас. Знання значень іншомовних слів може стати саме тим фактором, який допоможе отримати вищий результат на тестуванні.