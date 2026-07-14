Не лише НМТ: які іспити складають вступники на бакалаврат у 2026 році
В Україні триває вступна кампанія 2026 року на бакалаврат у заклади вищої освіти. Недавно розпочалися також індивідуальні співбесіди та творчі конкурси.
Однак їх складають не всі вступники. Хто саме і які іспити треба складати для вступу на бакалаврат цьогоріч, розповідає 24 Канал.
Які іспити треба скласти на для вступу на бакалаврат
Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору є результати НМТ. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки, поінформували у МОН України.
Для українців, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, замість НМТ можуть зарахувати результати національних випускних іспитів.
Вступники з ТОТ і територій активних бойових дій беруть участь у конкурсі за результатами НМТ та можуть претендувати на бюджетні місця за квотою-2.
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також інші категорії вступників за квотою-1 також вступають за результатами НМТ, але беруть участь у конкурсі в межах окремої квоти.
Замість НМТ проходять лише внутрішню співбесіду в університеті:
ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій);
особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
вступники, яким відмовили в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.
Що варто знати про НМТ
НМТ відбувається протягом одного дня у межах двох блоків. Знання учасників перевіряють з чотирьох предметів.
Обов'язково учасники складають:
- українську мову;
- математику;
- історію України.
Також – один предмет на вибір з такого переліку:
- іноземна мова;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія;
- українська література.
Хто складає творчий конкурс
Співбесіди проходять вступники, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі.
Творчі конкурси повинні пройти абітурієнти, які вступають на творчі, мистецькі та спортивні спеціальності.
Вступні випробування у вишах для абітурієнтів, які вступають на бюджет і контракт, триватимуть з 8 по 19 липня включно. Для вступників винятково на контракт такі вступні іспити триватимуть до 1 серпня.
Індивідуальні співбесіди або творчий конкурс ЗВО проводять у межах одного етапу.
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